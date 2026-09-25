¿Morena quiere castigar memes y sátiras contra servidores públicos?

| 22:42 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

Reformas sobre contenidos digitales mantienen abierto el debate sobre memes, derechos de autor y sátira política.

Al régimen le estorba la risa. El diputado morenista, Armando Corona, propuso castigar los contenidos que dañen la reputación de servidores públicos; por su parte, la presidenta Sheinbaum presentó reformas sobre derechos de autor y propiedad industrial. Ambas iniciativas amenazan la crítica y la sátira.

La propuesta obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos y expulsar usuarios mediante filtros automáticos, con el argumento de combatir la “piratería”.

El riesgo ya es visible: Morena denunció ante el INE la parodia La casa de los mañosos y pidió suspender su difusión.

Artículo 19 y la Red por la Defensa de los Derechos Digitales advierten que estas medidas pueden silenciar a periodistas, comediantes y activistas; por ello, exigen proteger expresamente el periodismo y la parodia.

Antes se censuraba al periodista; ahora, los memes irán a juicio y los chistes de Morena se seguirán contando solos, en libertad.

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