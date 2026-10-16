Robotaxi de Tesla: así funciona el taxi autónomo en Austin

El Robotaxi de Tesla permite solicitar un viaje mediante una aplicación y desplazarse en un automóvil eléctrico que toma decisiones de manejo de forma autónoma. Juan Guevara, experto en tecnología, mostró cómo funciona el servicio durante un recorrido en Austin, Texas, y cuánto pagó por utilizarlo.

Para utilizar el servicio, el usuario debe ingresar a una aplicación llamada Robotaxi, donde puede seleccionar el lugar de recogida, el trayecto y el punto de destino. La aplicación también requiere una conexión Bluetooth con el vehículo. De acuerdo con la demostración de Juan Guevara, esta tecnología permite identificar el teléfono del pasajero y controlar algunas funciones del automóvil.

El Robotaxi de Tesla cuenta con opciones para ajustar la temperatura del interior y conectar un teléfono inteligente a servicios de entretenimiento como Spotify, YouTube y Apple Music.

También dispone de un mapa interactivo que muestra información sobre el trayecto y el tiempo restante. Durante la demostración, la pantalla representa peatones, automóviles y otros objetos detectados en el entorno.

¿Cuánto cuesta viajar en el Robotaxi de Tesla?

Uno de los aspectos que destacó Juan Guevara fue el precio del servicio, según explicó, el recorrido de ida y vuelta que realizó para grabar el segmento tuvo un costo de ocho dólares.

El periodista comparó esa cantidad con el precio de un taxi convencional y un viaje en Uber desde Austin. Según su estimación, el servicio le costó aproximadamente cuatro veces menos que un taxi tradicional y entre 50% y 60% de lo que habría pagado por un viaje en Uber.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.