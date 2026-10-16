Senado aprueba en comisión derecho a la desconexión digital para trabajadores

Comisión del Senado. Foto: Senado de la República

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó tres dictámenes de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que buscan reconocer el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral, obligar a las empresas a publicar los rangos salariales en sus ofertas de empleo y garantizar tiempo a los trabajadores para votar en elecciones extraordinarias, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

¿Qué propone la reforma sobre desconexión digital?

El dictamen sobre desconexión digital busca reconocer el derecho de la base trabajadora para no tener comunicación con su centro de labores durante horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

Con ocho votos a favor, la comisión, presidida por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, aprobó con cambios una minuta enviada por la Cámara de Diputados para reformar los artículos 3o. Ter y 132 de la LFT.

📷 Las y los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social analizaron una minuta en materia de desconexión digital. pic.twitter.com/AksftTQt2I — Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2026

Entre las modificaciones, los senadores agregaron que, en los horarios flexibles de teletrabajo, el derecho también se aplique durante las pausas acordadas entre la persona trabajadora y la empleadora, siempre que estén asentadas en el contrato colectivo o en el reglamento interior de trabajo.

El dictamen establece que el decreto entraría en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendría otros 180 días, a partir de la entrada en vigor, para publicar las disposiciones reglamentarias.

¿Qué cambiaría con la transparencia salarial?

La comisión también aprobó, con ocho votos a favor, una reforma para que las empresas publiquen el rango salarial en sus ofertas de empleo, tanto en medios internos como externos.

La propuesta busca promover la igualdad salarial y evitar la discriminación. También plantea que las personas trabajadoras puedan solicitar información sobre los criterios utilizados para calcular su salario.

En el dictamen, los legisladores señalaron que expresiones como “salario en base a aptitudes” o“sueldo competitivo”, sin información salarial concreta, pueden contribuir a disparidades entre personas que ocupan el mismo puesto o realizan actividades de igual valor.

Buscan facilitar el voto en elecciones extraordinarias

Un tercer dictamen, aprobado también con ocho votos a favor, propone reformar los artículos 132 y 204 de la LFT para que las personas trabajadoras dispongan del tiempo necesario para votar en elecciones extraordinarias, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

De acuerdo con la senadora Simey Olvera Bautista, promovente de la iniciativa, con la propuesta se busca dar herramientas legales para facilitar la participación ciudadana en estos ejercicios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.