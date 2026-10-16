La “Madre de todas las bombas”: así es el misil que Estados Unidos evalúa usar contra Irán

La bomba ya fue usada en Afganistán. Foto: Departamento de Guerra de EE.UU

Luego de que la cadena CNN dio a conocer que Estado Unidos considera utilizar la llamada “Madre de todas las bombas” contra Irán, en caso de que el presidente Donald Trump decida reanudar el combate, existen preocupaciones sobre la posibilidad de víctimas civiles provocadas por el arma.

Se trata de la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), una bomba no nuclear con un peso aproximado de 10 toneladas que se usaría para atacar infraestructura energética y sitios nucleares iraníes.

¿Cuáles son las características de la “Madre de todas las bombas”?

La MOAB, apodada la “Madre de todas las bombas”, es el misil más grande no nuclear del arsenal de Estados Unidos capaz de producir una explosión de gran alcance, aproximadamente nueve manzanas urbanas. El apodo se lo dieron debido a sus dimensiones y poder.

Tiene una longitud de 9 metros, un peso de casi 10 toneladas, está guiada por GPS y su poder de destrucción es equivalente a 11 toneladas de TNT. Está diseñada para estallar antes de tocar el suelo y destruir complejos de cuevas y túneles.

En este sentido, funcionarios consultados por CNN tienen dudas sobre la eficacia de la GBU-43/B MOAB, en caso de que Donald Trump ordene utilizarla. Esto, debido a que sirve para “despejar grandes áreas, pero no para mucho más”.

“Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda”.

Características y poder de la bomba MOAB. Foto: AFP

¿Cuántas veces ha usado Estados Unidos a la “Madre de todas las bombas”?

Estados Unidos ha usado a la “Madre de todas las bombas” en una sola ocasión: en Afganistán en el 2017, por orden de Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021) contra escondites del grupo Estado Islámico en un complejo de túneles y búnkeres, matando a más de 90 milicianos.