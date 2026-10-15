Inés Gómez Mont lanza su novela “Ley de Fuego” en medio de proceso judicial

Inés Gómez Mont lanza su novela Foto: Cuartoscuro

Inés Gómez Mont sorprendió al publicar su nueva novela titulada “Ley de Fuego”, una historia de poder, justicia y romance, según su sinopsis, esto en medio del proceso judicial que enfrenta.

La exconductora de programas como Ventaneando y Hoy mostró su faceta de escritora con este título, que ya se encuentra disponible en tiendas en línea.

¿De qué trata “Ley de Fuego”, la novela de Inés Gómez Mont?

De acuerdo con la descripción de la obra, se trata de una historia en la que las decisiones de sus protagonistas pueden tener consecuencias importantes.

“Ley de Fuego es una historia de poder, justicia, peligro y pasión; un thriller legal en el que cada movimiento tiene un precio y donde enamorarse puede convertirse en la decisión más arriesgada de todas”. se puede leer

La trama también presenta a Lorenzo Andrade, un hombre que se cruza en la vida de Carlota durante un proceso judicial que amenaza con sacudir las estructuras del poder.

Cabe señalar que este libro llega en un momento en el que la Interpol retiró la ficha roja de búsqueda internacional que estaba interpuesta para ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Con esto, la pareja puede permanecer en Estados Unidos y no puede ser obligada a volver a México, país en el que tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué otros libros ha publicado Inés Gómez Mont?

Esta novela se suma a otros cuatro títulos, los cuales están dirigidos al público infantil y que la exconductora publicó de manera independiente entre 2025 y 2026.

Entre sus obras se encuentran “María, la niña del lazo azul”, “Cuando papá se fue, el amor se quedó”, “Mamá, ¿por qué sigues creyendo?” y “Soy Cebolla”.

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