Noticias de hoy 15 de octubre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 15 de octubre 2026, en un minuto:

Nueva oferta salarial IMSS

Zoé Robledo, director del IMSS, anunció mesas de trabajo para analizar una nueva propuesta salarial tras el rechazo al incremento planteado del 6.8%.

INE ayuda a identificar desaparecidos

Hasta el 30 de septiembre de 2026, el INE ha identificado a 33 mil 65 personas desaparecidas mediante solicitudes biométricas.

Trump contra México

Estados Unidos no ha desplegado toda su fuerza para combatir al narco; sin embargo, adelantó que ya lo hará.

Derrumbe deja 32 niños muertos

El derrumbe del techo de un colegio en Pakistán dejó 32 alumnos y una profesora fallecidos. La mayoría de las víctimas tenía entre 4 y 14 años.

Cutzamala, al 92.35%

El almacenamiento de agua en las presas del Sistema Cutzamala alcanzó el 92.35%, según el reporte diario del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

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