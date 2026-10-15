Estados Unidos evalúa usar la “Madre de todas las bombas” contra Irán, según CNN

El Presidente de EE.UU. intenta mejorar sus bajos índices de aprobación. Foto: AFP

Estados Unidos considera utilizar la denominada “Madre de todas las bombas” contra Irán en caso de que el presidenrte Donald Trump decida reanudar los combates en la guerra que se encuentra en punto muerto, informó CNN.

El Ejército evalúa el posible uso de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) para atacar infraestructuras energéticas iraníes y sitios nucleares, de acuerdo con funcionarios familiarizados con el tema, citados por el medio de comunicación.

El mandatario estadounidense intenta mejorar sus bajos índices de aprobación de cara a las elecciones legislativas de noviembre, mientras las encuestas muestran que la impopular guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible que ha encarecido otros productos están perjudicando a su Partido Republicano.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, que estalló con ataques estadounidenses e israelíes contra la nación persa en febrero, se encuentran en un punto muerto desde el verano.

The US military has developed new strike plans that include potentially using the so-called "mother of all bombs" to target Iranian energy infrastructure and nuclear sites should President Donald Trump give the order to resume combat operations either before or after the midterm… — CNN (@CNN) October 15, 2026

¿Sería eficaz el uso de la bomba MOAB contra Irán?

Pero varios funcionarios han expresado dudas sobre la eficacia de la bomba en caso de que se emplee, especialmente sobre su capacidad para destruir los presuntos sitios nucleares subterráneos de la república islámica.

La MOAB sirve para “despejar grandes áreas, pero no para mucho más”, dijo a CNN una fuente familiarizada con los planes.

“Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda”.

Preocupación por el posible uso de la “Madre de todas las bombas”

Estados Unidos e Israel han afirmado que la guerra era necesaria para impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que Teherán ha negado desde hace tiempo.

También existen preocupaciones sobre la posibilidad de víctimas civiles provocadas por un arma tan enorme. Washington ha reducido en las últimas semanas las operaciones militares en favor de la presión económica.

En 2017, el ejército estadounidense en Afganistán lanzó la “MOAB” contra escondites del grupo Estado Islámico en un complejo de túneles y búnkeres, matando a más de 90 milicianos.

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