Horóscopos: Güera de las Estrellas revela qué signos recibirán dinero y amor en octubre

La Güera de las Estrellas compartió sus horóscopos para los 12 signos del zodiaco y destacó a Aries, Leo y Sagitario entre los más favorecidos por las predicciones relacionadas con Júpiter, planeta que, según su interpretación astrológica, representa los regalos y la expansión.

Durante su participación en elnoticiero “A las Nueve en Uno”, la astróloga habló sobre oportunidades laborales, ingresos, relaciones sentimentales, trámites y proyectos.

¿Qué le espera a cada signo del zodiaco?

Según la Güera de las Estrellas, Aries podría recibir respuestas favorables en el trabajo, el dinero y el amor, Para Tauro, señaló beneficios relacionados con la casa y la familia, mientras que Géminis tendría oportunidades vinculadas con la comunicación, los documentos, los contratos y las firmas.

En el caso de Cáncer, la astróloga destacó el dinero, con posibilidades de recibir pagos pendientes, obtener un aumento salarial o mejorar las ventas.

Por su parte, Leo fue señalado como uno de los signos favoritos de Júpiter, con oportunidades y buena fortuna. Para Virgo, anticipó apoyo de otras personas y noticias que podrían ayudarle a salir adelante.

Las predicciones para Libra se relacionaron con las amistades, los sueños y la posibilidad de conocer personas importantes en el ámbito sentimental o laboral. Para Escorpio, mencionó crecimiento y oportunidades de trabajo.

La astróloga señaló que Sagitario podría recibir dinero esperado e inesperado, además de encontrar oportunidades en trámites, compras y ventas.

Durante el programa, también invitó a la audiencia a repetir el código sagrado 520, 45 veces, como parte de una práctica espiritual que, según explicó, busca atraer dinero.

Para Capricornio, mencionó posibles ingresos provenientes de otras personas, liquidación de deudas y oportunidades relacionadas con créditos, préstamos y trámites financieros.

En cuanto a Acuario, habló de reconciliaciones, estabilidad sentimental y nuevas propuestas laborales. Para Piscis, destacó posibles facilidades en el trabajo cotidiano y asuntos relacionados con la salud.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento