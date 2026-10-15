“Tragedia en el Estadio Corregidora”: el recuerdo de un hecho que no debería repetirse en México

“Tragedia en el Estadio Corregidora”, parte de True Crime | Foto: HBO Max

“Tragedia en el Estadio Corregidora” es una serie documental de tres capítulos que llega a HBO Max este jueves 15 de octubre y hace un repaso de lo sucedido el 5 de marzo de 2022, cuando las barras de los Gallos Blancos de Querétaro y Atlas se enfrascaron en una trifulca sangrienta que manchó al futbol mexicano.

Alejandro Turner, productor ejecutivo, y Luis del Valle, productor de Pacha Films, hablaron en exclusiva con Unotv.com sobre la miniserie y recordaron que hechos como éste “no deberían repetirse jamás”.

“Tragedia en el Estadio Corregidora”, el recuerdo de un hecho vergonzoso

Luis del Valle, productor de Pacha Films, aseguró que “Tragedia en el Estadio Corregidora” recuerda a los aficionados y espectadores que un hecho de esta naturaleza no debe repetirse en ningún estadio o escenario del mundo.

“Lo importante es que pueda generar un debate entre la sociedad, que parta de la base de que algo como lo que ocurrió en el estadio aquel día no debería ocurrir nunca más, en ningún estadio de futbol ni en ningún lugar de concurrencia masiva en México ni en ningún otro lugar del mundo“, dijo.

Alejandro Turner destacó que esta miniserie sirve para no olvidar lo ocurrido, a cuatro años del incidente y que dejó una sanción al estadio que ya perdió vigencia, así como el sistema del “Fan ID“.

“Este documental sirve para muchas cosas, una es para no olvidarse del suceso, es lo primero para lo que sirve, no olvidar”. Alejandro Turner, productor ejecutivo

Además, reconoció que uno de los objetivos del proyecto era armar el rompecabezas que significó la pelea entre aficionados de Querétaro y Atlas. “Es imposible explicarse algo así a partir de una sola teoría o factor. Entender eso y escuchar muchas voces es importante, incluyendo a las víctimas“.

Del Valle reconocieron que contactar a todas las partes del relato, desde las autoridades y periodistas hasta los perpetradores y víctimas, fue uno de los mayores retos del proyecto, aunque se logró a través de la confianza.

“Les aseguramos que su testimonio se trabajaría con el mayor rigor y seriedad posible. Nos costó más trabajo convencer a algunos que a otros”. Luis del Valle, Pacha Films

Finalmente, Turner reconoció que “Tragedia en el Estadio Corregidora” se sirvió de las imágenes y videos que circularon aquel sábado 5 de marzo, sin caer en el morbo, pero partiendo del hecho de que son fundamentales para contar la historia y resolver las preguntas sin responder.

“Las imágenes son evidencia periodística y no podíamos no poner nada, pero sí hubo un cuidado especial de chequear veracidad y fuente, que no sean engañosas“, remató.

Reseña de “Tragedia en el Estadio Corregidora”

Es difícil entender al documental como un género cinematográfico más, sino es más bien un recurso para contar una historia. Que la historia sea necesariamente real no le quita el valor dramático de ninguna manera.

“Tragedia en el Estadio Corregidora” es un drama de acción que se enfrenta al reto de contar una historia que tiene tantas partes que podría volverse confusa. Están los siguientes personajes:

Los que se enfrascan en la guerra de las pasiones

Los daños colaterales

Los héroes anónimos

Las víctimas que son solo víctimas

Las victimas que también fueron agresores

Las autoridades que no estaban en ese momento

Los periodistas que no entendían lo que pasaba

Los testigos que estaban lejos y cerca a la vez

Los desarrolladores, escritores y directores de “Tragedia en el Estadio Corregidora” encararon una tarea titánica y la resolvieron con una narrativa solvente que explica cada parte del suceso en orden cronológico, pues en este caso es necesario.

Cada testimonio se complementa con el anterior, ya sea por ironía o porque ayuda a armar el rompecabezas del que hablaba Turner. Pero lo más loable es el trabajo que se hace en torno a la imagen.

El 5 de marzo de 2022, la imagen fue la reina. Los aficionados y público en general que se enteraban de lo sucedido en el Estadio Corregidora lo hacían a través de los brutales y sangrientos videos que circulaban en redes sociales.

El morbo le dio importancia al hecho. La pregunta que se hacían propios y extraños era la misma: “¿Hubo muertos?“. Y la respuesta la daban las imágenes más que las noticias, opiniones o datos duros.

“Tragedia en el Estadio Corregidora” no retoma estas imágenes con la intención de generar impacto, sino como punto de partida para resolver la pregunta. Los videos no son la respuesta, son el vehículo para sacar conclusiones. Detrás del herido hay un familiar preocupado o una autoridad que no sabe explicar lo que pasó.

La máxima virtud de este producto es que no se entiende como un espacio de entretenimiento, sino como un trabajo periodístico que parte de la ética y el respeto a todas las partes. Hay rigor, hay equilibrio y una esquematización que ayuda a entender lo incomprensible.

Pero lo más importante de “Tragedia en el Estadio Corregidora” es que no se olvida de nadie. Aunque al final la respuesta pueda seguir pareciendo lejana, al menos la verdad está un poco más cerca de ser lo que debería ser: irrefutable.

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