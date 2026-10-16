México se prepara para varios días de lluvias y frío por Trudy y frente No. 2

Estados resentirán efectos de Trudy y frente frío. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México alertó sobre lluvias intensas y descenso de temperaturas en varios estados por el huracán Trudy y el frente frío número 2, cuyos efectos se intensificarán durante el fin de semana y en algunas entidades hasta por cuatro días.

En la Ciudad de México, Protección Civil emitió un aviso especial para el periodo del viernes 16 al lunes 19 de octubre, con temperaturas de hasta 4 grados en zonas altas, lluvias y rachas de viento.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas del 16 al 19 de octubre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Trudy se acercará a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, mientras el frente frío 2 y su masa de aire polar avanzarán por el oriente y sureste del país.

El pronóstico de lluvias para los próximos días es el siguiente:

Viernes 16: lluvias torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla; intensas en Guerrero y Oaxaca.

lluvias torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla; intensas en Guerrero y Oaxaca. Sábado 17: lluvias intensas en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

lluvias intensas en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Domingo 18: lluvias torrenciales en Colima, Michoacán y Jalisco; intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

lluvias torrenciales en Colima, Michoacán y Jalisco; intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Lunes 19: lluvias intensas en el sur de Veracruz, Tabasco y el norte de Chiapas; también se esperan precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Colima, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Campeche.

Bajarán temperaturas en varios estados

El frente frío 2 ocasionará un evento de Norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. El sábado se prevén rachas de entre 110 y 120 kilómetros por hora, además de oleaje de hasta 7 metros en algunas zonas costeras.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de los siguientes estados:

Domingo 18 de octubre: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Viernes 16 de octubre: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Sábado 17 de octubre: Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en CDMX durante el fin de semana?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que las mañanas y madrugadas serán frías a muy frías. En las zonas altas del sur y poniente, los termómetros podrían marcar entre 4 y 7 grados Celsius; la madrugada del domingo se perfila como la más fría del periodo.

Por las tardes se esperan temperaturas máximas de entre 16 y 21 grados. También se pronostican lluvias fuertes durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, así como rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

La dependencia recomendó abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca y mantener ventilados los espacios al utilizar calentadores o chimeneas para evitar intoxicaciones.

Protección Civil vigila presas y ríos ante las lluvias

Conagua mantiene vigilancia sobre presas cercanas a su capacidad máxima, entre ellas Santa Rosa, en Jalisco; Chicoasén, en Chiapas, y San José, en San Luis Potosí. La presa Rojo Gómez, en Hidalgo, se encuentra al 100%, mientras que Paso de Piedras, en Veracruz, supera el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias. También se reportan ríos por encima de los umbrales de desbordamiento en San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que cuenta con mil 614 refugios temporales en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, arroyos y zonas inundadas, extremar precauciones en carreteras y alejarse de postes y cables eléctricos. Quienes habitan en zonas propensas a inundaciones o deslaves deben mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.

Por el momento, se considera que ambos fenómenos meteorológicos coincidirán en territorio nacional durante el fin de semana, por lo que las autoridades meteorológicas y de Protección Civil mantendrán el monitoreo de las condiciones y emitirán las alertas necesarias para reducir riesgos a la población.

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