El analista Luis Rubio nos dice que la reunión celebrada en China, en el contexto del APEC, dejó una imagen cargada de simbolismo: Xi Jinping busca proyectar a China como la gran potencia del futuro, frente a Estados Unidos y Rusia.

Más que un encuentro comparable con la histórica Conferencia de Yalta, el evento fue interpretado como una demostración de poder del mandatario chino. Detrás de esa imagen existe una estrategia de largo plazo que combina tecnología, desarrollo económico, inversión y fortalecimiento militar, mientras Estados Unidos parece atravesar una etapa de repliegue internacional.

En su opinión, para Uno TV, explica que el avance de China y la retracción estadounidense plantean desafíos importantes para México, especialmente por su estrecha relación económica y política con Washington. Sin embargo, sería un error dar por terminado el liderazgo de Estados Unidos o asumir que el ascenso chino está garantizado.

Ante un escenario internacional cambiante, México necesita analizar las posibles consecuencias de esta transformación, anticipar riesgos y construir estrategias de largo plazo. La principal lección es que el futuro no debe improvisarse: requiere planeación, visión y capacidad para adaptarse a un nuevo equilibrio mundial.

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