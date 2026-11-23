Foto: AFP

La competencia de traje típico de Miss Universo 2026, celebrada el pasado sábado 21 de noviembre, reunió propuestas inspiradas en la cultura, las tradiciones, la historia y la biodiversidad de distintos países.

Desde un troll del folclor noruego hasta diseños con aves, animales y referencias artísticas, las 116 delegadas de los cinco continentes desfilaron con atuendos que llamaron la atención durante esta etapa del certamen.

¿Cuáles fueron los trajes típicos más llamativos de Miss Universo 2026?

qué sería del miss universo sin noruega 😭 pic.twitter.com/RXqStJ8ifK — lau (@itslolooo_) November 22, 2026

La pasarela se realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, uno de los diseños que llamó la atención fue el de Abelone Smedsrud, representante de Noruega, quien apareció caracterizada como un trol, uno de los personajes más conocidos del folclor de su país.

Noruega ya había destacado en esta categoría durante la edición anterior, ya que en 2025, Leonora Lysglimt-Rødland se volvió viral al desfilar con un traje que representaba a un salmón gigante.

Otra propuesta relacionada con un fenómeno natural fue la de Luisa Pineda, Miss Honduras, quien lució un diseño azul inspirado en la Lluvia de Peces de Yoro, un fenómeno que forma parte de la identidad cultural y la tradición popular hondureña. La creación estuvo a cargo del diseñador de ese país Franklin López.

Por su parte, Sayuki Ito, representante de Japón, presentó un traje inspirado en la vestimenta tradicional japonesa y complementó su imagen con el rostro pintado al estilo del teatro clásico de su país.

¡Arte teatral puro en el escenario de Miss Universo 2026! Sayuki Ito, Miss Japón, presentó “RENJISHI Los leones bailarines de Kabuki”, una propuesta inspirada en el clásico teatro japonés Kabuki que fusiona el maquillaje tradicional kumadori en rojo, negro y blanco con una… pic.twitter.com/WQ0apena1B — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 22, 2026

Olivia Vassilopoulos, Miss Grecia, desfiló con un atuendo inspirado en un soldado griego, acompañado de una capa azul. La modelo de 24 años nació en Australia y fue coronada Miss Universe Greece 2026.

Entre los diseños con referencias a la naturaleza destacó el de María Alejandra “Mariale” Acosta, representante de Costa Rica, quien llevó una rana en la espalda como parte de su traje nacional.

En tanto, Bianty Rojer-Gomperts, Miss Curazao, presentó una propuesta inspirada en el Archivo Nacional de Curazao, con la que rindió homenaje a la historia, el patrimonio cultural y la identidad de su país.

Melissa Bottema, Miss Países Bajos, llevó a la pasarela una creación inspirada en “La noche estrellada”, una de las pinturas más reconocidas del artista neerlandés Vincent van Gogh.

AMO MAL el traje de Países Bajos.

¿Cómo te vas a inspirar en la Noche Estrellada de Van Gogh? 😍😍😍😍#MissUniverse2026 #MissUniverse pic.twitter.com/fLQVCM7z3y — Miss Coronas (@miss_coronas) November 22, 2026

La representante de Uruguay, Lucía Piñeyro, apostó por un diseño inspirado en el carnaval, con un gorro que llevaba una cara sonriente y una capa que mostraba distintas representaciones en su interior.

Otras delegadas también presentaron propuestas particulares. Justus Kelley, Miss Estados Unidos, lució un vestido rojo, blanco y azul, mientras sostenía un mazo dorado, el diseño incorporó paneles en forma de abanico que simulaban titulares de periódicos y flecos extendidos detrás de ella.

O que acharam do traje dos Estados Unidos? 🇺🇲✨ #MissUniverse pic.twitter.com/HqaRlWC0dQ — RECORD (@siga_record) November 22, 2026

Por su parte, Maëva Toumbou Dan, representante de Mayotte, llevó un traje azul brillante con aletas rosas que evocaban corales, un tocado a juego y una larga cola.

María Vargas se une a la tendencia de las aves en Miss Universo

🇲🇽 María Vargas, de México, presentando su traje típico en el Miss Universo 2026.#MissUniverse pic.twitter.com/9pRpVH80wG — nacho con O (@NachoConO) November 22, 2026

María Vargas representó a México con “Imperio Rosa”, un traje en tonos rosas diseñado por el jalisciense Joel Guadalupe García. La propuesta está inspirada en la cosmovisión del pueblo wixárika y su silueta evoca a flamencos de Yucatán en vuelo.

El diseño incorpora un tocado y una estructura de gran tamaño en la espalda, elaborados con plumas de ave y faisán, que acompañan la representación del ave sobre el escenario.

La mexicana no fue la única que recurrió a las aves, pues otras participantes como Elizabeth Johnson, Miss Aruba, ocuparon este elemento en sus trajes con unas enormes alas de plumas verdes, amarillas y moradas, acompañadas de una corona enjoyada.

También destacó Olga Lombardo, representante de Bélgica, con un diseño inspirado en los cisnes, una propuesta similar presentó Fie Rose, Miss Dinamarca, quien desfiló con un vestido de apariencia cristalina que retomó la figura de esta ave.

En el caso de Celina Weil, Miss Alemania, el atuendo incluyó un tocado en forma de águila con detalles dorados, rojos y negros, además de una estructura amplia a modo de alas.

El traje típico de Miss Universe Panamá 2026, Gabriela Lineth González, se titula «Diosa Panamá – El oro verde» y es una creación del diseñador panameño César Pinilla.

La pieza rinde homenaje a la biodiversidad y riqueza natural de Panamá, destacando por los siguientes elementos:… pic.twitter.com/7GAwg83k94 — Prince George of Wales (@iambubulicious) November 22, 2026

Por último, Gabriela Lineth González, Miss Panamá, presentó el traje nacional “Diosa Panamá: El oro verde”, diseñado por César Pinilla para representar la biodiversidad de su país. La propuesta incorporó loros como parte de sus elementos visuales.

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