Noticias de hoy lunes 23 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

“Chapo Isidro”

Ocho presuntos integrantes de Los Beltrán Leyva, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en el municipio de Sinaloa de Leyva. Intentaron frenar la detención de su líder, Fausto “N”, alias “Chapo Isidro”.

Homicidios

México registró 268 homicidios dolosos del 16 al 22 de noviembre de 2026, de acuerdo con cifras oficiales. El Estado de México encabezó los registros con 40 casos.

Marchas IMSS

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social acordó sumarse a la marcha del jueves 26 de noviembre en la Ciudad de México y realizar otra movilización el 5 de diciembre en Toluca.

Sube el PIB

El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento anual del 3.3% durante el tercer trimestre de 2026. La construcción y el comercio al por mayor fueron las actividades con más incremento.

Jensen Huang

Nvidia restituyó a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, tras una votación del Consejo de Administración, después de los escándalos por infidelidades que involucran a una presunta espía china.

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