Se incendia parte de la mansión de Will Smith. Foto: AFP

Un incendio consumió parte de la mansión del actor Will Smith durante la madrugada de este lunes en Calabasas, California. El fuego movilizó a los servicios de emergencia en la finca que comparte con su esposa, Jada Pinkett Smith, valuada en aproximadamente 42 millones de dólares.

De acuerdo con información de TMZ, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles recibió un reporte alrededor de la medianoche sobre un incendio en una estructura dentro del terreno de aproximadamente 60 hectáreas.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors' $42 million estate.



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Cuando los agentes de la estación Malibu/Lost Hills llegaron al lugar, encontraron un cobertizo de mantenimiento envuelto en llamas, por lo que personal del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles acudió para controlar el fuego y consiguió extinguirlo.

Las autoridades confirmaron que ninguna otra construcción resultó dañada y que no hubo personas lesionadas, también señalaron que el incendio fue accidental.

¿Will Smith estaba en su mansión durante el incendio?

Hasta el momento, no se ha confirmado si Will Smith o Jada Pinkett Smith se encontraban dentro de la propiedad cuando comenzó el incendio.

El reporte movilizó a policías y bomberos durante las primeras horas del lunes, sin embargo, la emergencia quedó controlada y no se reportaron daños en la residencia principal.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego se limitó a una estructura auxiliar utilizada para mantenimiento, por lo que no hay reportes de que las llamas alcanzaran la vivienda donde reside la familia.

La propiedad de Will Smith ya había sufrido otro incendio

El incidente recuerda a otro incendio registrado en la propiedad de Will Smith y Jada Pinkett Smith en 2021, en aquella ocasión, el fuego comenzó en el sótano de la residencia y provocó daños que llevaron a realizar trabajos de renovación.

La familia se encontraba a salvo, aunque un bombero tuvo que recibir atención médica durante aquella emergencia.

Will Smith y Jada Pinkett Smith adquirieron los terrenos de Calabasas en 2003, la construcción de su residencia concluyó en 2010 y cuenta con seis habitaciones y 13 baños.

La propiedad ocupa alrededor de 150 acres y fue puesta a la venta por 42 millones de dólares en 2011, aunque la pareja finalmente decidió conservarla.

Hasta este lunes, ninguno de los dos actores había ofrecido una declaración pública sobre el incendio.

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