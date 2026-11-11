AMLO y la democracia: el debate sobre las instituciones

La democracia mexicana enfrenta una disputa sobre su origen, sus instituciones y el modelo político que debe seguir el país. En su análisis, Luis Rubio identifica dos visiones distintas: la de quienes consideran que la democracia comenzó con la derrota del PRI y la alternancia política, y la del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ubica su inicio en 2018, cuando ganó su partido.

Rubio señala que esta diferencia ha generado contradicciones y disputas dentro del sistema político mexicano, pese a que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral gozan de amplia legitimidad.

Democracia liberal y democracia directa: las diferencias

El analista explica que el modelo democrático que tomó fuerza desde finales de los años 90 estaba basado en instituciones capaces de funcionar como contrapesos al poder presidencial. Entre ellas menciona a la Suprema Corte, un Congreso integrado por distintas fuerzas políticas y organizaciones creadas para atender diferentes propósitos.

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Luis Rubio plantea que las transformaciones políticas podrían haber generado condiciones que dificulten la gobernabilidad. Incluso cuestiona si el sistema político mexicano actual puede responder a los problemas del país.

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