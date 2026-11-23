Tortugas en Cancún. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, registró una temporada histórica de anidación de tortugas marinas en las playas de Cancún. En total se registran medio millón de huevos y más de un millón 300 mil nacimientos.

Cifras históricas de nacimiento de tortugas en Cancún

Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, informó que el Programa de Conservación y Protección de las Tortugas Marinas está registrando cifras históricas y eso que aún no termina.

La presidenta municipal compartió que hasta el momento suman 13 mil nidos de tortugas, 1.5 millones de huevos y más de 1 millón 362 mil crías de tortugas marinas.

“Esto es algo histórico, todavía continúa la temporada y esto es gracias a la suma de esfuerzos, al gran equipo del campamento tortuguero”, expresó Ana Paty Peralta en un video que compartió en redes sociales.

Realizan vigilancia día y noche

Durante la temporada 2026 de anidación, el equipo tortuguero realiza vigilancia día y noche en 12 kilómetros de playa, para proteger a las tortugas y llevarlas a los corrales.

La alcaldesa también agradeció la cooperación de los ciudadanos conscientes que reportan a las autoridades cuando ven a una tortuga desovar.

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