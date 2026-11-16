El analista Luis Rubio nos dice que la suspensión de vuelos en Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación, dejó una lección que va más allá del caos aeroportuario: la seguridad depende del mantenimiento de la infraestructura crítica. Aunque la decisión de detener las operaciones fue responsable ante el riesgo de accidentes, cuestiona que los sistemas de comunicación, servidores y conexiones no se hubieran modernizado oportunamente.

A su juicio, el incidente demuestra que posponer inversiones en mantenimiento puede poner en peligro a millones de personas y comprometer el funcionamiento de servicios esenciales.

En su opinión, para Uno TV, explica que México debería tomar este episodio como una advertencia y revisar las condiciones de sus sistemas aeroportuarios, instalaciones eléctricas, infraestructura petrolera y otros servicios estratégicos. Advierte que los recortes presupuestales destinados al mantenimiento durante los últimos años podrían aumentar los riesgos de fallas y accidentes.

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