Vuelos de EE.UU.: una advertencia para México
Luis Rubio nos dice que posponer inversiones en mantenimiento puede poner en peligro a millones de personas.
El analista Luis Rubio nos dice que la suspensión de vuelos en Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación, dejó una lección que va más allá del caos aeroportuario: la seguridad depende del mantenimiento de la infraestructura crítica. Aunque la decisión de detener las operaciones fue responsable ante el riesgo de accidentes, cuestiona que los sistemas de comunicación, servidores y conexiones no se hubieran modernizado oportunamente.
A su juicio, el incidente demuestra que posponer inversiones en mantenimiento puede poner en peligro a millones de personas y comprometer el funcionamiento de servicios esenciales.
En su opinión, para Uno TV, explica que México debería tomar este episodio como una advertencia y revisar las condiciones de sus sistemas aeroportuarios, instalaciones eléctricas, infraestructura petrolera y otros servicios estratégicos. Advierte que los recortes presupuestales destinados al mantenimiento durante los últimos años podrían aumentar los riesgos de fallas y accidentes.
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