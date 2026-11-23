Tres policías de Cuautlancingo son detenidos por secuestro. Foto: Genaro Zepeda

Tres elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, fueron detenidos por su presunta relación con delitos de secuestro, robo de mercancía y robo de vehículos, luego de cuatro meses de investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Dónde se realizó el operativo?

El operativo se realizó este lunes dentro de las instalaciones de Seguridad Pública municipal y contó con la participación de fuerzas federales y estatales. Tras las detenciones, otros policías se reunieron para manifestar su inconformidad y exigir la liberación de sus compañeros.

Los agentes fueron identificados preliminarmente como Chantes, Braulio y Jazmín, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes.

¿Por qué detuvieron a tres policías de Cuautlancingo?

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que los tres elementos están relacionados con investigaciones por delitos de alto impacto.

La funcionaria explicó que las autoridades trabajaron durante aproximadamente cuatro meses en la integración de las carpetas de investigación por presuntos casos de secuestro, robo de mercancía y robo de vehículos.

La intervención fue encabezada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente cuántas víctimas estarían relacionadas con los casos.

Policías de Cuautlancingo exigen liberar a sus compañeros

Luego de conocer las detenciones, un grupo de uniformados se reunió para expresar su desacuerdo con el operativo y exigir la liberación de los tres agentes.

Los policías permanecieron a la espera de información sobre las causas de las detenciones, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes.

Gobierno de Cuautlancingo colaborará con las investigaciones

Ante los hechos, el Gobierno Municipal de Cuautlancingo emitió un posicionamiento en el que aseguró que colaborará con las autoridades encargadas de las investigaciones.

Las detenciones se derivan de indagatorias que comenzaron meses antes del operativo, de acuerdo con la información proporcionada por la fiscal estatal. Los tres elementos deberán enfrentar el proceso correspondiente, mientras se determina su situación jurídica.

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