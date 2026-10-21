Inconsistente y opaca, acusación de traición a la patria contra exfiscal César Jáuregui: Casar

| 03:58 | Redacción Uno TV | María Amparo Casar

La FGR acusa al exfiscal de Chihuahua tras la operación en México y muerte de dos agentes de la CIA en un operativo.

La acusación de traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, es un delito sumamente grave con penas de hasta 40 años de prisión, cuestionó María Amparo Casar, quien agregó que resulta difícil ver cómo sus acciones se encuadran en los supuestos del Código Penal, además de que resulta dudoso tipificar de esa manera la destrucción de un laboratorio de fentanilo en el que participaron presuntos agentes de la CIA.

Además, para Noticias en Claro, la analista critica que la audiencia se realice a puerta cerrada bajo el pretexto de seguridad nacional, lo cual oculta a la prensa y a la opinión pública los fundamentos específicos de la imputación, considerando poco probable que la gobernadora Maru Campos o el Gobierno federal ignoraran el operativo en el que participaban agentes estadounidenses, por lo que desestima las narrativas oficiales de transparencia y el uso de la secrecía bajo ese argumento.

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