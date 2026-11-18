El hackeo de Binance, los problemas con los vuelos en aeropuertos de Estados Unidos y los incidentes de Microsoft y los bancos sirven de punto de partida para una reflexión sobre la confianza. Pamela Cerdeira pone el foco en cómo se informa sobre lo ocurrido y plantea que, ante una falla tecnológica, también importa si los usuarios pueden confiar en la explicación que reciben.

Hackeo de Binance y fallas tecnológicas: ¿qué se informó?

Según el comentario de Cerdeira, Binance informó “prácticamente en tiempo real” sobre lo que ocurría, qué sabía y con qué información contaba. También explicó cómo se encargaría de cubrir los recursos para que ningún usuario se viera afectado. La colaboración destaca tanto la rapidez con la que la empresa comunicó el incidente como el hecho de que adelantara qué haría para proteger los recursos de sus usuarios.

Después, el análisis repasa los problemas con los vuelos en Estados Unidos, el incidente de Microsoft y el de los bancos. En estos tres casos, señala, se dieron explicaciones técnicas que parecían sencillas. Entre los ejemplos que cita están el cambio de cables viejos y una falla del sistema que, según lo expuesto en el video, coincidió con la cantidad de usuarios.

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