Shenzhen: de pueblo pesquero a Silicon Valley de Asia

La transformación de Shenzhen, China, de un pequeño pueblo de pescadores a una de las ciudades más importantes en materia de tecnología e innovación, es el ejemplo que destaca Pamela Cerdeira al reflexionar sobre la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al país asiático.

En su colaboración, la periodista pone el foco en el desarrollo de esta ciudad, más allá de la participación de la mandataria mexicana en la cumbre de la APEC.

Shenzhen y su transformación tecnológica

De acuerdo con Cerdeira, hace poco más de 20 años Shenzhen era apenas un pueblo de pescadores. Sin embargo, formó parte de una transformación en la estrategia de desarrollo de China: dejar de ser únicamente la fábrica del mundo para convertirse en un lugar donde surgieran ideas, patentes y tecnología.

La evolución ha sido tal que actualmente Shenzhen es conocida como el Silicon Valley de Asia, al concentrar importantes empresas tecnológicas como Huawei y BYD.

La periodista destaca que este cambio representa una apuesta por la innovación y por la generación de tecnología capaz de transformar al mundo.

Movilidad eléctrica y desarrollo urbano en China

Otro de los aspectos que llaman la atención de Shenzhen es la presencia de tecnología en prácticamente todos los espacios de la ciudad.

Cerdeira señala que el transporte público y los taxis utilizan vehículos eléctricos, mientras que la mayoría de los automóviles particulares también funcionan con esta tecnología.

“La tecnología que tiene Shenzhen se ve prácticamente en todos lados”, comenta la periodista al describir las características de la ciudad china.

Además, subraya que Shenzhen continúa creciendo, una muestra de la transformación que ha experimentado en las últimas décadas.

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