Anuncian otro puente para estudiantes de Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Se suspenden clases este 20 de noviembre en todos los planteles educativos de la capital de Puebla, por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. La noticia la dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado.

Puente este 20 de noviembre en Puebla

Mediante un comunicado la SEP de Puebla informó que se suspenden las clases el próximo viernes , día en que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. La medida aplica para todos los planteles educativos, tanto para escuelas públicas como privadas.

Aunque el día feriado oficial se recorrió para el 16 de noviembre, en realidad, el aniversario es el 20 de noviembre.

A los alumnos que tienen el día libre se les invita a asistir al desfile cívico-militar que iniciará a las 9:00 horas, sobre el boulevard Héroes 5 de Mayo y calle 43 oriente, en la ciudad capital del estado

“En cumplimiento de los preceptos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que establecen que los hechos históricos deben ser una herramienta de reflexión crítica que permita fortalecer la identidad comunitaria y la conciencia histórica, además de fomentar valores mediante el análisis de acontecimientos que promueven el pensamiento crítico, la interculturalidad, la justicia social y la cultura de paz”, mencionó la SEP de Puebla en el comunicado.

Noviembre, mes lleno de puentes para los estudiantes poblanos

Como ya se mencionó, del 20 al 22 de noviembre habrá otro puente en el estado de Puebla, por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

La última semana de noviembre también tendrá un puente. Como marca el calendario escolar, el último viernes de cada mes se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos no asistirán a clases el viernes 27 de noviembre.

Recordemos que apenas la semana pasada los estudiantes gozaron de otro puente. El calendario escolar del ciclo 2026-2027 de la SEP señala que el viernes 13 de noviembre fue el registro de calificaciones para los maestros, por lo que los alumnos tuvieron el día libre, además el lunes 16 de noviembre fue día feriado oficial.

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