Un ciberataque afectó alrededor de 200 sitios web de distintas partes del mundo, entre ellos medios de comunicación como BBC y CNN, así como empresas y servicios como IKEA, Zoom y Air France.

Los hackers buscaban obtener números de tarjetas bancarias, información relacionada con criptomonedas e infectar dispositivos Apple. El incidente fue controlado por Optimizely, plataforma que informó haber eliminado el código malicioso y contactado a sus clientes afectados.

Emilio Saldaña “Pizu”, especialista en tecnología, explicó en A las Nueve en Uno que este ciberataque en sitios web tuvo un efecto en cadena. Al vulnerar una plataforma que presta servicios a diferentes empresas, el código malicioso pudo alcanzar sitios y servicios de sus clientes.

Uso de la inteligencia artificial

También señaló que el uso de inteligencia artificial está haciendo que los ataques sean más rápidos, precisos y convincentes, por ejemplo, mediante correos electrónicos y mensajes falsos que cada vez son más difíciles de distinguir de los legítimos.

Por otra parte, miles de usuarios reportaron fallas en servicios de Apple como iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music y Apple Care. La empresa atribuyó las interrupciones a una actualización interna y descartó un ciberataque.

Ante este escenario, el especialista destacó la importancia de fortalecer la ciberseguridad tanto en empresas como entre usuarios, mediante la protección de datos personales, el uso de contraseñas seguras y la actualización constante de dispositivos.

Aunque la coincidencia de fallas y ataques recientes ha generado especulaciones sobre una posible ofensiva global, Emilio Saldaña aclaró que no existe evidencia de un ataque coordinado de esa magnitud y que varios de los incidentes registrados corresponden a problemas derivados de actualizaciones tecnológicas.

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