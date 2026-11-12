¿Estamos escribiendo igual que la inteligencia artificial?

En su análisis, Pamela Cerdeira habla sobre la Inteligencia Artificial (IA) luego de que se abriera un debate sobre un libro cuyo autor había recibido un reconocimiento y que fue señalado en una investigación por presuntamente haber sido escrito con la herramienta.

De acuerdo con la opinión de Cerdeira, aunque estas herramientas facilitan la redacción, también existe el riesgo de que las personas comiencen a escribir y expresarse siguiendo los mismos patrones de los modelos de lenguaje. El comentario plantea que la creatividad y el ingenio humano fueron fundamentales para desarrollar tecnologías como la propia inteligencia artificial.

Por ello, advierte sobre el riesgo de dejar de producir ideas propias y limitarse a consumir o repetir lo que generan estas herramientas.

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