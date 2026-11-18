Equipo de Becas Bienestar en Guerrero. Facebook: Luis Alfonso Muñiz Mariano



Ante la próxima veda electoral, Guerrero adelantará la entrega de 34 mil 820 tarjetas del Banco del Bienestar a estudiantes de educación media superior y superior, como parte de los programas de Becas para el Bienestar. La distribución representa una inversión superior a los 353 millones de pesos y concluirá el próximo 30 de noviembre.

De acuerdo con Luis Alfonso Muñiz Mariano, coordinador estatal del Programa Becas para el Bienestar, del total de tarjetas, 33 mil 654 corresponden a estudiantes de nuevo ingreso de preparatoria, inscritos en 18 subsistemas educativos, mientras que mil 166 serán para jóvenes universitarios beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Cuándo y dónde entregarán las tarjetas de Becas Bienestar en Guerrero?

La jornada de entrega se realizará durante 15 días y contempla 725 planteles educativos de Guerrero. Las autoridades escolares informarán a los estudiantes sobre las fechas, sedes y horarios para recoger sus tarjetas.

La entrega concluirá el próximo 30 de noviembre, con el objetivo de completar la distribución antes de que avance el proceso electoral de 2027.

Como parte de las medidas de blindaje electoral, las tarjetas se entregarán directamente a los beneficiarios y estarán a su nombre. Además, las convocatorias y asambleas informativas se realizarán con autoridades educativas para evitar posibles usos políticos de los programas sociales.

¿Cuándo depositarán las Becas Bienestar a los nuevos beneficiarios?

Los estudiantes que realizaron su registro en septiembre y reciban su tarjeta antes del 10 de diciembre podrán tener su primer depósito durante ese mes.

Asimismo, se prevé que en diciembre se den a conocer las fechas de pago correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.

Con esta entrega, miles de estudiantes guerrerenses podrán contar con su tarjeta del Banco del Bienestar para recibir directamente los recursos de sus becas. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las convocatorias de cada plantel y acudir en la fecha asignada para evitar retrasos en la recepción del apoyo económico.

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