Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el miércoles 18 de noviembre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 9 al domingo 15 de noviembre de 2026 se registraron en México 217 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

141 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 64.98% de los casos reportados.

76 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 35.02% del total de casos reportados.

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 74 fueron con vida y 2 sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 40 casos, integrados por 20 hombres y 20 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Sonora con 32 casos, divididos en 21 hombres y 11 mujeres

con 32 casos, divididos en 21 hombres y 11 mujeres Veracruz con 15 casos, divididos en 9 hombres y 6 mujeres

con 15 casos, divididos en 9 hombres y 6 mujeres Morelos con 14 casos, divididos en 4 hombres y 10 mujeres

con 14 casos, divididos en 4 hombres y 10 mujeres Michoacán con 11 casos, divididos en 9 hombres y 2 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor en hombres. Del total de 217 personas reportadas, 116 fueron hombres y 101 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 56 registros. De ellos, 37 corresponden a mujeres y 19 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 10 y los 14 años, con 40 personas, de las cuales 12 corresponden a hombres y 28 a mujeres.

Por otra parte, el grupo de 25 a 29 años registró 22 personas, divididas en 17 hombres y 5 mujeres.

Los datos muestran que los grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 67 mil 970 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026 contabilizan 67 mil 970 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

20 mil 944 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 30.81% del total

47 mil 026 son personas localizadas, cifra que representa el 69.19% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 824 personas localizadas sin vida, que representa el 8.13% de los localizados.

43 mil 202 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.87% de los localizados.

Diez estados concentran 42 mil 504 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 860 casos. Las entidades que le siguen son:

Ciudad de México con 7 mil 123

con 7 mil 123 Nuevo León con 4 mil 808

con 4 mil 808 Guanajuato con 4 mil 484

con 4 mil 484 Puebla con 3 mil 850

con 3 mil 850 Sonora con 3 mil 765

con 3 mil 765 Michoacán con 3 mil 260

con 3 mil 260 Sinaloa con 2 mil 911

con 2 mil 911 Tamaulipas con 2 mil 354

con 2 mil 354 Baja California con 2 mil 089

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 42 mil 504 casos.

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado en todo el país, 43 mil 183 corresponden a hombres, 24 mil 770 a mujeres y 17 casos fueron clasificados como indeterminados.

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 15 mil 428 registros, integrados por 9 mil 073 mujeres y 6 mil 355 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 935 casos, con 5 mil 567 hombres y 2 mil 368 mujeres

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 636 casos, con 5 mil 719 hombres y mil 917 mujeres

El grupo de 30 a 34 años acumula 6 mil 979 registros, de los cuales mil 608 corresponden a mujeres y 5 mil 371 a hombres

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 66 mil 743 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades:

Estadounidense con 341 casos

Colombiana con 205 casos

Venezolana con 173 casos

Hondureña con 124 casos

Guatemalteca con 68 casos

Cubana con 67 casos

Salvadoreña con 32 casos

Ecuatoriana con 20 casos

Canadiense con 14 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026.

Nota: Es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento