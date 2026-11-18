El voluntariado permite que más personas celebren Thanksgiving. Foto: Shutterstock

Todos tienen derecho a celebrar en Thanksgiving Day y múltiples organizaciones de Nueva York preparan actividades especiales para repartir alimentos, servir comida y acompañar a personas sin hogar. Si quieres participar voluntariamente en alguna de ellas, todavía tienes la oportunidad de inscribirte.

Durante la temporada navideña, el voluntariado representa una oportunidad de contribuir a que más personas disfruten del Thanksgiving, especialmente quienes atraviesan dificultades económicas o no tienen donde compartir la cena.

Considera que algunos de los voluntariados que están disponibles requieren un registro previo y asistir a una orientación, especialmente para quienes lo hacen por primera vez vez.

Voluntariados para Thanksgiving que puedes hacer en Nueva York

1. Bowery Residents’ Committee

Una de las principales convocatorias es la de Bowery Residents’ Committee (BRC) , que busca 25 voluntarios mayores de 18 años para apoyar sus celebraciones previas a Thanksgiving.

Las actividades se realizarán entre el martes 24 y el jueves 26 de noviembre, mientras que las sedes estarán distribuidas entre Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. Las direcciones y los horarios específicos se comunicarán durante el proceso de inscripción.

Estas son las actividades del voluntariado:

Decorar los comedores y preparar las mesas

Ayudar con la preparación básica de alimentos

Servir platos y atender a los residentes

Tomar pedidos y colaborar durante las comidas

Limpiar las mesas entre servicios y recoger los espacios al finalizar

No se necesita experiencia previa en cocina ni habilidades especiales. Sin embargo, es obligatorio completar el formulario de registro para nuevos voluntarios de NYC Service y asistir a una orientación virtual de 45 minutos mediante Zoom.

2. Hope for New York

Otra alternativa que conecta a voluntarios con entidades que atienden a comunidades vulnerables. Entre sus convocatorias para Thanksgiving 2026 figuran:

Lunes 23 de noviembre: Next Step Community Church, en Brooklyn, necesita voluntarios de 5:00 pm a 7:30 pm (ET) para preparar alimentos para un banquete de Thanksgiving. La edad mínima es de 16 años.

Next Step Community Church, en Brooklyn, necesita voluntarios de 5:00 pm a 7:30 pm (ET) para preparar alimentos para un banquete de Thanksgiving. La edad mínima es de 16 años. Jueves 26 de noviembre: The Salvation Army, en el área de Downtown Manhattan, busca personas para servir el almuerzo a vecinos necesitados entre las 9:45 am y las 2:30 p (ET). La edad mínima es de 18 años, aunque pueden participar menores desde los 10 años acompañados por un adulto.

The Salvation Army, en el área de Downtown Manhattan, busca personas para servir el almuerzo a vecinos necesitados entre las 9:45 am y las 2:30 p (ET). La edad mínima es de 18 años, aunque pueden participar menores desde los 10 años acompañados por un adulto. Jueves 26 de noviembre: All Angels’ Church, en el West Side, organizará un servicio de comida para personas sin hogar e inmigrantes, de 10:15 am a 12:00 pm (ET) Se requiere tener al menos 16 años.

Para participar en las actividades debes ingresar al portal de voluntariado de Hope for New York, buscar la actividad correspondiente y seleccionar la opción para conocer más detalles e inscribirse.

3. Gobble Gobble Give NYC

Quienes prefieran colaborar el mismo Thanksgiving Day pueden participar en Gobble Gobble Give NYC 2026, una iniciativa comunitaria que para este 2026 tendrá como sede la Church of the Intercession, ubicada en 550 W 155th St, en Harlem.

Los voluntarios ayudarán a preparar y distribuir comidas, además de organizar donaciones de ropa, juguetes, libros, artículos de higiene personal, productos para bebés y alimentos empacados.

Cada participante debe llevar un recipiente grande con comida preparada para la celebración. Algunas opciones aceptadas son pavo o jamón cortado en rebanadas, puré de papas, macarrones con queso, vegetales y postres.

Los interesados deben registrarse individualmente o en grupo para un turno de una hora. Al llegar, recibirán instrucciones para colaborar en el empaquetado de comidas, la clasificación de donaciones o las áreas que necesiten ayuda. La inscripción se realiza mediante el formulario oficial de Gobble Gobble Give NYC.

4. Repair the World

Otra posibilidad es el Thanksgiving Eve Food Pantry Service, organizada por Repair the World en colaboración con Broadway Community.

La jornada se desarrollará el miércoles 25 de noviembre, de 1:00 pm a 3:00 pm (ET). Los voluntarios acompañarán a los vecinos mientras seleccionan alimentos para sus celebraciones, ayudarán a mantener organizados los productos y repondrán los estantes de la despensa.

No se necesita experiencia previa y se permite participar individualmente o acompañado de amigos. Para reservar un lugar debes ingresar al portal de voluntariado de Repair the World, localizar la actividad y utilizar la opción de registro.

Antes de acudir a cualquiera de estas actividades, verifica que todavía haya cupos, confirma la dirección exacta y revisa las restricciones de edad. Recuerda que algunas organizaciones también solicitan completar orientaciones o formularios adicionales.

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