Los CMS proyectan que la prima mensual promedio. Foto: Envato.

A partir del 1 de enero de 2027, una consulta médica y un procedimiento menor que antes podían realizarse durante la misma visita podrían terminar separados en dos citas. La nueva regla de Medicare reduce el pago de uno de esos servicios cuando se realizan el mismo día bajo determinadas condiciones. El cambio preocupa a organizaciones médicas porque podría modificar la forma en que algunos consultorios atienden a los adultos mayores en Estados Unidos.

No significa que todos los pacientes tendrán que regresar al médico ni que Medicare dejará de cubrir esos procedimientos. Pero sí introduce un cambio en los pagos que vale la pena conocer, especialmente si utilizas este seguro para atender varios problemas de salud.

¿Qué cambiará en Medicare a partir de enero de 2027?

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aprobaron una modificación a la tarifa de pagos médicos conocida como Physician Fee Schedule, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La nueva disposición establece que cuando un médico realiza una consulta de evaluación y un procedimiento menor durante el mismo día, Medicare pagará el servicio de mayor valor al 100% de la tarifa correspondiente. El otro servicio recibirá solamente el 80% de su pago habitual. Es decir, el recorte del 20% se aplica al pago que recibe el proveedor médico, no directamente a la cobertura del paciente.

De acuerdo con la explicación oficial de CMS, la medida busca evitar que Medicare pague dos veces por parte del trabajo clínico y administrativo que considera incluido en el costo del procedimiento.

¿Por qué algunos pacientes podrían necesitar dos citas médicas?

Aquí está el punto que más interesa a los beneficiarios. Imagina que un adulto mayor acude con su dermatólogo porque tiene una lesión en la piel. Durante la misma visita, el especialista revisa otro problema de salud y decide realizar una biopsia sencilla.

Hasta ahora, bajo las condiciones de facturación correspondientes, el médico podía cobrar por separado la consulta y el procedimiento. Con la nueva regla, uno de esos servicios tendrá una reducción del 20% en su reembolso. Esto podría llevar a algunos consultorios a modificar sus agendas y separar la evaluación del procedimiento para evitar la reducción.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA) y otras organizaciones del sector han advertido que los cambios en los pagos pueden generar incentivos para dividir servicios que antes se resolvían en una sola visita. Para un jubilado, eso podría significar otro traslado, más tiempo de espera y dificultades para organizar su atención.

CMS no ordenó que los pacientes tengan dos citas. Se trata de una posible consecuencia de las decisiones administrativas de cada consultorio.

El recorte de Medicare no aplica a todos los procedimientos

La regla definitiva es más limitada que la propuesta inicial del gobierno.

Según la ficha técnica publicada por CMS y el análisis de la Asociación Estadounidense de Otorrinolaringología (AAO-HNS), la reducción se aplicará cuando coincidan estas condiciones:

El paciente recibe una consulta de evaluación y manejo identificable por separado, facturada con el modificador 25

También recibe un procedimiento con un período global de cero días

Ambos servicios se realizan durante la misma jornada por el mismo médico o dentro de la misma práctica médica, según las condiciones de la norma.

El servicio de menor valor recibe el pago reducido al 80%.

Esto puede incluir determinados procedimientos ambulatorios menores, como algunas biopsias de piel, endoscopias nasales y otros servicios con período global de cero días. No se aplica automáticamente a todas las cirugías ni a cualquier consulta médica.

Medicare también tendrá otros ajustes en 2027

La modificación del 20% no es el único cambio en los pagos médicos.

CMS también confirmó una reducción del factor de conversión de la tarifa médica del 2.31% para los médicos que no califican como participantes de determinados modelos alternativos de pago. Para los participantes elegibles de esos modelos, la disminución será del 1.83%.

La California Medical Association advirtió que estos ajustes se producen mientras los costos de operación de los consultorios siguen aumentando.

Para los adultos mayores, el asunto va más allá de una cifra en una tabla de pagos. Si un consultorio decide reorganizar sus servicios, una visita que antes resolvía dos necesidades podría requerir más tiempo y planificación.

Por eso, si tienes Medicare y tu médico te propone separar una consulta de un procedimiento en 2027, pregunta si ambos servicios podrían realizarse el mismo día y si el cambio responde a una necesidad médica o a una decisión de facturación. Tu atención no debería convertirse en una carrera de obstáculos por un ajuste administrativo.

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