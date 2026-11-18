Pensionados reciben aguialdo. Foto: Cuartoscuro

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibieron el aguinaldo de 2026 durante el cierre de año, aunque las fechas fueron diferentes. Mientras el Seguro Social establece que la prestación se deposita en noviembre, el ISSSTE contempla dos exhibiciones en su calendario oficial.

Por ello, es importante distinguir el pago del aguinaldo de la mensualidad ordinaria de la pensión, ya que se trata de depósitos diferentes.

¿Cuándo depositaron el aguinaldo del IMSS en 2026?

El IMSS estableció el 2 de noviembre como fecha para el pago de aguinaldo para las personas pensionadas que tienen derecho a esa prestación. Por ello, cientos de beneficiarios ya habrían recibido el dinero correspondiente.

El monto equivale a una mensualidad de la pensión y se deposita en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario.

¿Cuándo pagó el aguinaldo 2026 el ISSSTE a pensionados?

El ISSSTE contempla el pago del aguinaldo para sus personas pensionadas y jubiladas en dos partes, de acuerdo con su calendario oficial de pagos de 2026.

La primera exhibición estaba prevista para la primera quincena de noviembre. La segunda también está considerada dentro del calendario anual del organismo.

¿Cuándo depositan la pensión diciembre del IMSS y del ISSSTE?

El pago de la pensión correspondiente a diciembre está programado para el 27 de noviembre para los pensionados del ISSSTE, tal como lo establece el calendario oficial de pagos.

Por su parte, el IMSS cubrirá el pago martes 1 de diciembre, al tratarse del primer día hábil del último mes del 2026.

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