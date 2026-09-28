Medicamentos: ¿México está peor que antes?

El sistema de salud en México enfrenta dificultades para el abasto y distribución de medicamentos.

En este análisis, Pamela Cerdeira explica por qué el gasto de bolsillo de los pacientes y los problemas reportados por Birmex son señales relevantes para entender la situación actual.

“La gente cada vez gasta más de su dinero para poder comprar medicamentos.”

También se aborda cómo los cambios realizados durante administraciones anteriores afectaron la experiencia y los procesos que existían para la compra y distribución de medicamentos, así como el reto de reconstruir el sistema.

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