Una mujer podría dirigir la ONU por primera vez en la historia

En la opinión de Pamela Cerdeira, por primera vez en la historia, una mujer podría llegar a la Secretaría General de la ONU. El posible cambio se plantea en un contexto de cuestionamientos a la democracia, una crisis de confianza en las instituciones y dificultades para la Organización de las Naciones Unidas.

La ONU ha colocado durante décadas el tema de la equidad de género en la agenda internacional, aunque hasta ahora ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General.

Una mujer podría encabezar la ONU

El análisis destaca que una eventual llegada de una mujer a la Secretaría General ocurriría en un momento particularmente complejo para el organismo.

“Por primera vez en la historia una mujer podría llegar a la Secretaría General de la ONU”, se plantea al inicio del video.

A partir de esta posibilidad, se aborda también el contexto internacional y el retroceso de la democracia en distintos países. Según el comentario, algunos dirigentes llegan al poder mediante mecanismos democráticos y posteriormente cuestionan instituciones y prácticas vinculadas con la democracia.

La crisis de confianza en las instituciones

Otro de los temas centrales es la llamada crisis de confianza. El análisis sostiene que existe una percepción de desconfianza hacia distintas instituciones y hacia los mecanismos de cooperación entre países.

La organización es presentada como uno de los principales espacios internacionales afectados por este contexto, debido a las críticas que recibe de algunos dirigentes.

“Si llega una mujer al poder de la ONU lo hará sin duda en sus momentos más oscuros”, concluye el análisis.

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