La periodista Pamela Cerdeira reconoció la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de APEC, pero cuestionó que, tras regresar a México, retomara sus críticas hacia la oposición y hablara sobre las próximas elecciones.

Cerdeira consideró que Sheinbaum tuvo una participación destacada en el encuentro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde abordó temas como la inteligencia artificial, el desarrollo y el crecimiento económico. Sin embargo, criticó el cambio de enfoque de la mandataria al volver al país.

Después de su participación internacional, Sheinbaum regresara a México y habló sobre la oposición y las próximas elecciones, en el contexto del 20 de noviembre.

Según Cerdeira, la mandataria pasó de abordar asuntos internacionales a concentrarse en temas relacionados con la competencia política nacional.

“Nada más regresó a México y se le metió el espíritu de Andrés Manuel López Obrador”, comentó.

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