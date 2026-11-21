Sheinbaum pasó de un buen papel en la APEC a presidenta de un partido
Pamela Cerdeira elogia a Sheinbaum en APEC, pero cuestiona sus declaraciones sobre la oposición y las elecciones.
La periodista Pamela Cerdeira reconoció la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de APEC, pero cuestionó que, tras regresar a México, retomara sus críticas hacia la oposición y hablara sobre las próximas elecciones.
Cerdeira consideró que Sheinbaum tuvo una participación destacada en el encuentro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde abordó temas como la inteligencia artificial, el desarrollo y el crecimiento económico. Sin embargo, criticó el cambio de enfoque de la mandataria al volver al país.
Después de su participación internacional, Sheinbaum regresara a México y habló sobre la oposición y las próximas elecciones, en el contexto del 20 de noviembre.
Según Cerdeira, la mandataria pasó de abordar asuntos internacionales a concentrarse en temas relacionados con la competencia política nacional.
“Nada más regresó a México y se le metió el espíritu de Andrés Manuel López Obrador”, comentó.
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