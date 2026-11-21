La organización ciudadana Laboratorio Electoral detectó diferencias de precios de hasta 725% en la compra de material electoral en México, como cajas para paquetes electorales y urnas. El análisis revisó las ventas realizadas por empresas proveedoras a 12 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) entre 2021 y 2025.

De acuerdo con la investigación, el oligopolio de material electoral encabezado por Alfredo Hernández vendió materiales similares a precios muy distintos dependiendo del estado. La organización señaló que estas diferencias no se explican por factores como el transporte o las condiciones climáticas.

Uno de los casos más destacados ocurrió en las elecciones de 2025, cuando la empresa Cajas Graf vendió cajas para paquetes electorales en el Estado de México a 531 pesos por unidad. Sin embargo, en Quintana Roo, el mismo producto alcanzó un precio de 3 mil 850 pesos.

Según Laboratorio Electoral, esto representó una diferencia de 725% entre ambas entidades.

Daniela Arias, coordinadora de la organización, explicó que identificaron proveedores que ofrecen precios distintos según el lugar donde participan en las licitaciones.

“Tenemos al mismo proveedor con diferente nombre entregando un precio diferente dependiendo del estado”, señaló.

¿Cuánto pagaron los estados por el material electoral en 2024?

El análisis también identificó diferencias en las compras realizadas durante las elecciones de 2024.

En ese año, Corporativo Zeg vendió cajas electorales y urnas a distintos organismos locales con los siguientes precios:

Material electoral Estado Precio unitario Cajas electorales Aguascalientes $990 Cajas electorales Campeche $3,320 Urnas electorales San Luis Potosí $718 Urnas electorales Campeche $2,880

De acuerdo con las cifras presentadas por Laboratorio Electoral, las cajas electorales tuvieron una diferencia reportada de 335%, mientras que en las urnas fue de 401%.

Arias sostuvo que los incrementos no se justifican por los costos de traslado ni por las temperaturas de cada región.

Proponen precios estándar y licitaciones transparentes

Ante la concentración del mercado de material electoral en unas cuantas empresas, Laboratorio Electoral planteó establecer mecanismos para regular los precios y transparentar las contrataciones.

Arturo Espinoza, director de la organización, consideró que dejar toda la producción a Talleres Gráficos de México tampoco resolvería el problema, pues tendría que subcontratar a las empresas existentes.

Por ello, propusieron dos medidas:

Tabuladores de precios para evitar diferencias excesivas en las compras.

para evitar diferencias excesivas en las compras. Licitaciones transparentes que permitan revisar las condiciones de contratación.

“Tienes que establecer un estándar de precios, tienes que poder hacer un esquema en el cual las licitaciones sean totalmente transparentes”, afirmó Espinoza.

La organización busca que las empresas mantengan sus ganancias sin que las diferencias de precios afecten los recursos públicos destinados a las elecciones.

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