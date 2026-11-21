SGU, RC, Fat Tony, Potencia y Ari hablaron de sus experiencias. Foto: Marco Jiménez

Los 16 clasificados de Red Bull Batalla México 2026 se reunirán este 21 de noviembre en la Ciudad de México para disputar la Final Nacional, que se llevará a cabo en Maravilla Studios a partir de las 19:00 horas. Antes de subir al escenario, algunos de los exponentes hablaron con las cámaras de UnoTV.com sobre sus experiencias, preparación y lo que significa formar parte de una de las competencias más importantes del freestyle en español.

La competencia reunirá a exponentes con distintas trayectorias y objetivos: desde el campeón que busca refrendar su título hasta quienes ven en esta edición la oportunidad de demostrar su talento y abrirse camino en la escena nacional.

¿Qué es Red Bull Batalla y qué está en juego en la Final Nacional 2026?

Red Bull Batalla es una de las competencias internacionales más reconocidas del freestyle en español. En ella, los participantes, conocidos como MCs, se enfrentan mediante rimas improvisadas, respuestas y juegos de palabras que construyen en tiempo real, sin recurrir a canciones previamente escritas.

La competencia pone a prueba la creatividad, la agilidad mental, la capacidad de improvisación y el dominio del escenario de cada participante. En esta edición, los 16 clasificados se enfrentarán en rondas eliminatorias hasta llegar a la batalla final, donde se conocerá al campeón nacional.

Además de conquistar la corona mexicana, el ganador obtendrá el pase para representar al país en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, que se realizará en Perú.

Fat Tony busca refrendar su título en Red Bull Batalla

Fat Tony, campeón de Red Bull Batalla Nacional 2025, llega a esta edición con la intención de conseguir un segundo campeonato consecutivo. Para lograrlo, explicó que su preparación comenzó meses atrás, participando en competencias de alto nivel para medir su desempeño y combinando, por primera vez, el freestyle con entrenamiento físico y mental.

“Esta vez traté de mezclarlo con entrenamiento físico, entrenamiento mental y el entrenamiento del freestyle. Es la primera vez que lo hago y pues vamos a ver qué tal funciona el día de mañana”, compartió el competidor, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en las batallas.

Sobre su capacidad para improvisar, explicó que la práctica ha sido fundamental, aunque también considera que su formación como politólogo y el hábito de la lectura le han permitido ampliar su vocabulario. Además, busca llevar esa visión a sus canciones y actividades relacionadas con la conciencia social y la crítica política.

El freestyler también reconoció que ganar nuevamente tendría un significado especial, pues considera que un segundo título consecutivo respaldaría su trayectoria y despejaría las dudas que algunas personas tuvieron sobre su primera victoria. Incluso adelantó que, si consigue coronarse, dejará de competir en las finales nacionales para dar oportunidad a las nuevas generaciones.

Fat Tony aseguró que buscará representar nuevamente a México en una competencia internacional, esta vez con la aspiración de conquistar el campeonato. Sobre lo que pueden esperar sus rivales, lanzó una advertencia: “Si el año pasado lo di todo, esta vez vamos a un 300%. No hay más. O ellos pierden o yo gano, no hay otra opción”.

Ari Carrillo quiere aprovechar su oportunidad en Red Bull Batalla

Ari Carrillo llega a la Final Nacional con la intención de demostrar su nivel y aprovechar la oportunidad de competir por el campeonato. El freestyler reconoció que enfrentarse a un público diverso puede ser complicado, por lo que busca mantenerse fiel a sus fortalezas durante las batallas.

Explicó que prefiere apostar por su propio estilo de rapeo en lugar de intentar adaptarse al juego de sus contrincantes. Además, señaló que le gustaría enfrentarse a RC, pues considera que tienen estilos similares y pocas veces han coincidido en una batalla de Red Bull.

Sobre sus posibilidades en la competencia, Carrillo dejó clara su mentalidad y lanzó una advertencia a sus rivales: “Yo no tengo nada que perder”.

Potencia habla de preparación y convivencia en el freestyle

Para Potencia, Red Bull Batalla también representa una oportunidad para convivir con exponentes de distintos lugares y conocer otras formas de entender el freestyle.

“El hecho de estar conviviendo con gente igual de dura en un nivel de rapeo y gente de otros lados, pues también te hace conocer mucho, tanto a las personas como otras costumbres”, dijo el rapero.

El competidor también habló de su faceta fuera de las batallas, pues combina su trayectoria en el rap con sus conocimientos de diseño gráfico, fotografía, video y producción musical. Incluso cuenta con una casa productora desde la que trabaja en diferentes proyectos.

Sobre su preparación para subir al escenario, explicó que prefiere alejarse del freestyle durante los días previos a una competencia, pues entrenar demasiado puede provocarle saturación mental y hacer que se quede sin ideas al momento de improvisar.

“Me ha llegado a pasar que estoy toda la semana anterior batallando, entrenando y, cuando llego al momento de la competencia, ya estoy tan saturado que llevo vacío, me bloqueo, no se me ocurre nada”, compartió.

Potencia también reconoció que los nuevos públicos del freestyle representan un reto, pues algunas referencias relacionadas con la cultura hip hop no siempre son comprendidas por quienes apenas se acercan a esta disciplina. Sin embargo, aseguró que llega dispuesto a competir con su estilo habitual y que le gustaría encontrarse con RC en una eventual final.

RC regresa a la competencia con 18 años de trayectoria

Otro de los nombres que destacan en esta edición es RC, quien cumple 18 años rapeando en febrero y cuenta con una amplia trayectoria dentro del freestyle mexicano.

El competidor explicó que su camino ha cambiado junto con la evolución de la escena, pues le tocó pasar de repartir volantes para promocionar eventos a formar parte de una industria en la que también desarrolla actividades de representación, entrenamiento y gestión de otros talentos.

“Me tocó todavía la brecha generacional entre repartir flyers de evento en evento y vivir el internet, entre le estoy dando porque me gusta y me tengo que convertir en un artista al menos en pensamiento. Y la verdad, pues soy muy feliz con la carrera que tengo”, compartió.

Sobre su regreso a una competencia nacional, reconoció que se trata de una experiencia especial, pues, aunque ha participado en batallas de exhibición, volver a competir por un campeonato tiene un significado distinto.

“El hecho de poder regresar y estar, porque pues batallas de exhibición puede haber, pero competencia, volver a una competencia se siente bonito”, confirmó.

Al hablar de sus expectativas, RC señaló que ya no considera que existan rivales fáciles, pues cualquiera de los 16 participantes puede dar una sorpresa y cambiar el rumbo de la competencia.

Para las nuevas generaciones que buscan abrirse camino en el freestyle, recomendó escuchar sus propias inquietudes, encontrar aquello que realmente les apasiona y trabajar con disciplina.

“Creo que el freestyle es la clara muestra de que se puede, podemos unirnos todos de diferente contexto social… Creo que todos podemos, pero siempre deben de saber que hay un pago, hay un costo y el costo es entrega, disciplina, pasión, lejos de querer invertir en algo que te digan que tienes que hacer, mejor trata de escucharte mucho a ti mismo”, declaró.

Incluso compartió una forma de entrenar la improvisación: comenzar con ejercicios sencillos y aumentar progresivamente su dificultad, incorporando más palabras y asociaciones en periodos cortos para desarrollar nuevas habilidades.

Entre los enfrentamientos que le gustaría protagonizar mencionó uno contra Fat Tony, a quien conoce desde hace tiempo y con quien tiene una historia particular, pues en algún momento fue su alumno.

SGU busca conquistar el escenario nacional y representar a Querétaro

SGU llega a esta Final Nacional como uno de los exponentes que busca demostrar el nivel del freestyle fuera de los escenarios más conocidos. Su participación representa un logro importante para Querétaro, pues, según explicó, es la primera vez en 12 años que el estado tiene un representante en esta instancia de Red Bull Batalla.

El freestyler reconoció que el camino no ha sido sencillo y que ha tenido que superar distintos obstáculos para conseguir su lugar entre los 16 clasificados.

“Esta oportunidad para mí significa todo. He dejado muchísimas cosas por esto y nada, que no pienso desaprovecharla”, expresó.

También aseguró que se siente tranquilo y confía en sus capacidades, pues considera que su presencia en la competencia no es producto de la casualidad, sino del trabajo que ha realizado para llegar hasta ahí.

Entre los participantes con quienes le gustaría enfrentarse mencionó a Azuky y RC, pues considera que ambos tienen perfiles interesantes y que podrían protagonizar duelos atractivos.

SGU también ve la Final Nacional como una plataforma para mostrar el nivel que existe en Querétaro y en la región del Bajío, además de demostrar que sus exponentes pueden competir contra cualquier freestyler del país.

Si consigue el campeonato, adelantó que le gustaría celebrarlo con su gente y con quienes lo han acompañado desde su plaza, pues considera que su apoyo ha sido fundamental para llegar a esta instancia. Así, el representante queretano buscará aprovechar la oportunidad y demostrar todo lo que ha trabajado para llegar al escenario nacional.

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