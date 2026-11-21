Foto: Especial

Una noche de violencia se registra este viernes en Guasave, donde se reportan fuertes balaceras, presencia de civiles armados, un vehículo incendiado y artefactos ponchallantas en distintas vialidades. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una agresión contra personal de las fuerzas federales y pidió a la población mantenerse dentro de sus viviendas.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la dependencia estatal informó que elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran desplegados en un operativo para restablecer el orden, luego del ataque contra personal federal.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades.



Las… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 21, 2026

“Se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades”, señaló la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con información recabada, las detonaciones comenzaron en las inmediaciones del Centro de Guasave y, posteriormente, se reportaron en otros sectores de la ciudad. Uno de los puntos donde se han escuchado los disparos con mayor intensidad es Guasavito. También se reportaron detonaciones en las colonias 17 de Mayo, Tierra y Libertad y otros asentamientos cercanos al río Sinaloa.

Los reportes ciudadanos también advierten sobre la circulación de camionetas con hombres armados y encapuchados, además del sobrevuelo de un helicóptero. En la zona del malecón se reportó un vehículo incendiado, mientras que en Batamote se alertó sobre la presencia de artefactos ponchallantas.

La situación provocó incertidumbre entre habitantes y asistentes al estadio de los Algodoneros de Guasave, donde se desarrollaba un encuentro de béisbol. De acuerdo con testimonios recibidos, algunas personas optaron por retirarse ante los reportes de violencia.

De manera paralela, en Guamúchil también se reportó el lanzamiento de artefactos ponchallantas en los principales accesos a la ciudad, lo que generó llamados a los automovilistas para extremar precauciones.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que dará a conocer los resultados del operativo una vez que concluya el dispositivo de seguridad. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a utilizar el 911 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas fallecidas, lesionadas o detenidas como consecuencia de estos hechos. La situación continúa en desarrollo

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.