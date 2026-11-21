La película “Minotauro”, el trabajo más reciente del director ruso Andrey Zviáguintsev, llega este fin de semana a varias salas de cine en México. La cinta presenta una historia de infidelidad, poder y corrupción, en la que un hombre descubre que su esposa mantiene una relación con otra persona.

El crítico de cine José Antonio Valdés Peña presentó en Uno TV un recorrido por la filmografía del cineasta, reconocido por contar historias sobre los conflictos familiares, la violencia y las tensiones sociales en Rusia.

“Minotauro”: ¿de qué trata la nueva película de Andrey Zviáguintsev?

La historia sigue a un oligarca ruso con poder económico e influencias que descubre la infidelidad de su esposa y decide buscar al hombre involucrado.

De acuerdo con Valdés Peña, la película retoma elementos de “La mujer infiel”, del director Claude Chabrol, pero traslada el conflicto a una sociedad marcada por la corrupción y la impunidad.

El crítico destacó que “Minotauro” ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y representa el regreso del cineasta después de enfrentar graves problemas de salud tras contagiarse de COVID-19 durante la pandemia.

Las películas de Andrey Zviáguintsev que debes conocer

A lo largo de su carrera, el director ha explorado las relaciones familiares y los conflictos sociales mediante historias cargadas de tensión.

Entre sus películas destacan:

“El regreso” (2003): dos hermanos se reencuentran con su padre después de más de una década de ausencia. Durante unas vacaciones en una isla siberiana, enfrentan una relación marcada por la violencia. Ganó el León de Oro en el Festival de Venecia.

dos hermanos se reencuentran con su padre después de más de una década de ausencia. Durante unas vacaciones en una isla siberiana, enfrentan una relación marcada por la violencia. Ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. “Elena”: una mujer casada con un hombre adinerado enfrenta conflictos económicos que ponen en evidencia las tensiones dentro de su familia.

una mujer casada con un hombre adinerado enfrenta conflictos económicos que ponen en evidencia las tensiones dentro de su familia. “Leviatán” (2014): un hombre lucha por conservar su propiedad frente a un alcalde que intenta apropiarse de ella. La cinta aborda el abuso de poder y recibió reconocimientos en Cannes y los Globos de Oro.

un hombre lucha por conservar su propiedad frente a un alcalde que intenta apropiarse de ella. La cinta aborda el abuso de poder y recibió reconocimientos en Cannes y los Globos de Oro. “Sin amor”: una pareja atraviesa un divorcio complicado mientras su hijo adolescente desaparece. La búsqueda expone el deterioro de sus relaciones familiares.

¿Qué caracteriza al cine de Andrey Zviáguintsev?

Según José Antonio Valdés Peña, el director utiliza metáforas y parábolas para retratar problemas de la sociedad rusa.

Sus historias muestran conflictos entre padres e hijos, matrimonios en crisis y personajes que enfrentan situaciones de abuso de poder.

“Minotauro” continúa esa línea narrativa con una historia que combina suspenso, infidelidad y una mirada crítica a las relaciones de poder.

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