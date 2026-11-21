Claudia Sheinbaum conmemoró en el Zócalo un aniversario más de la Revolución que nació contra un fraude… y acusó a sus opositores de preparar otro: “van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027”… no presentó una sola prueba.

La duda no la fabricó la oposición… nació dentro del INE, con la renuncia de Guadalupe Taddei por presunta corrupción… cuatro expresidentes del IFE-INE exigen una presidencia de consenso… el partido de la presidenta tiene la mayoría para imponer al árbitro… quien decide quién arbitra no puede culpar a otros de desconfiar del árbitro.

El énfasis de Sheinbaum tiene lógica: ordena a los suyos, señala al enemigo y deja escrita la respuesta a cualquier impugnación… si alguien cuestiona el resultado electoral, será la “nueva farsa” anunciada por ella.

La legitimidad no se decreta desde el templete… se gana con un árbitro en quien confíe también el que pierde… mientras ese árbitro no exista, el fraude que ella denuncia no será obra de sus adversarios: será la sospecha que su propio partido dejó crecer.

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