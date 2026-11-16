Grave crisis en Gaza: OMS alerta por 950 mil desplazados en riesgo ante inundaciones

OMS alerta por la emergencia sanitaria en Gaza. Foto: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que 950 mil personas desplazadas en Gaza viven en zonas propensas a inundaciones, de las cuales 400 mil enfrentan un riesgo extremadamente alto. Lasfuertes lluvias han inundado campamentos, destruido tiendas de campaña y dejado a miles de familias expuestas al frío y a posibles enfermedades.

El organismo de Naciones Unidas advirtió que el invierno apenas comienza y las condiciones meteorológicas ya están agravando la crisis humanitaria en Gaza, donde las familias desplazadas enfrentan problemas para conseguir refugio, agua limpia y atención médica.

Desplazados en Gaza, noviembre 2026. Foto: OMS

OMS advierte riesgo extremo para 400 mil desplazados en Gaza

De acuerdo con la OMS, alrededor de 400 mil personas desplazadas se encuentran en zonas donde las inundaciones representan un peligro especialmente elevado.

“El invierno apenas ha comenzado y las familias desplazadas de Gaza ya están pagando el precio”, señaló el organismo en su comunicado.

La organización explicó que las lluvias han destruido refugios temporales y dejado a familias sin protección suficiente frente a las bajas temperaturas.

“Unos pocos días de lluvia han inundado los campamentos, destruido tiendas de campaña y dejado a las familias expuestas al frío cortante”

Según información de la agencia AFP, las precipitaciones han inundado miles de tiendas de campaña. Los servicios de emergencia palestinos reportaron cinco personas muertas, entre ellas tres niños, a causa de las condiciones meteorológicas.

Tiendas inundadas en Gaza, noviembre 2026.

OMS alerta por aumento de enfermedades respiratorias en Gaza

Las inundaciones en Gaza también representan una amenaza para la salud de la población desplazada.

La OMS informó que los casos de infecciones respiratorias agudas superan en 33 mil los registrados durante el mismo periodo del año pasado.

“La gente lucha contra el frío, el agua contaminada y las enfermedades”.

Además, explicó que el contacto con agua contaminada aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, mientras que los daños en los centros de salud dificultan recibir atención médica.

“Las inundaciones aumentan el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, mientras que los centros de salud dañados y las interrupciones del transporte hacen que la atención sanitaria sea aún más inaccesible”, indicó la OMS.

Ante este escenario, el organismo solicitó acceso sin restricciones a suministros humanitarios para atender a las familias afectadas.

Entre los materiales considerados urgentes se encuentran:

Refugios: materiales para proteger a las familias de las lluvias y el frío

materiales para proteger a las familias de las lluvias y el frío Agua potable: suministros de agua limpia y saneamiento

suministros de agua limpia y saneamiento Medicamentos y vacunas: insumos para prevenir y atender enfermedades

insumos para prevenir y atender enfermedades Equipos contra la hipotermia: materiales para evitar que la temperatura corporal descienda peligrosamente

materiales para evitar que la temperatura corporal descienda peligrosamente Suministros de laboratorio: herramientas para detectar posibles brotes de enfermedades

“La OMS y nuestros socios estamos listos para actuar. Lo que necesitamos es mejorar el acceso. AHORA”, afirmó la organización.

Tiendas inundadas en Gaza, noviembre 2026.

Unión Europea exige a Israel permitir ayuda humanitaria en Gaza

Ante las condiciones provocadas por las lluvias, la Unión Europea pidió a Israel permitir el acceso inmediato y sin obstáculos de organizaciones humanitarias a Gaza.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, también solicitó reabrir todos los pasos fronterizos hacia el territorio palestino.

“Instamos a Israel a permitir un acceso inmediato y sin obstáculos, así como una distribución sostenible de la ayuda humanitaria”, señaló Kallas, de acuerdo con AFP.

La funcionaria insistió en que Israel debe facilitar el trabajo de Naciones Unidas, sus agencias y las organizaciones humanitarias.

“Israel debe facilitar el trabajo de la ONU y de sus agencias, así como el de las organizaciones humanitarias, incluidas las ONG, y cumplir con todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, agregó.

La Unión Europea advirtió que las inundaciones y las condiciones invernales en Gaza empeoran la situación de una población que ya enfrenta una grave crisis humanitaria.

Ataque al hospital Naser aumenta preocupación por crisis en Gaza

La Unión Europea también expresó preocupación por el reciente ataque aéreo israelí contra el hospital Naser, ubicado en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.

Según los servicios de emergencia palestinos citados por AFP, los ataques israelíes del jueves dejaron 11 personas muertas, seis de ellas en el hospital.

El Ejército israelí confirmó el ataque y aseguró que su objetivo eran integrantes de Hamás que, según su versión, utilizaban el complejo hospitalario como centro de mando.

Mientras tanto, la OMS mantiene su llamado para permitir la entrada de ayuda humanitaria, ante el riesgo de que las inundaciones, el frío y las enfermedades agraven las condiciones de vida de las familias desplazadas.