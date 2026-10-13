Papa León XIV es diagnosticado con cáncer de pulmón: ¿qué tan grave es el adenocarcinoma pulmonar?

Papa León XIV. Foto: AFP.

El papa León XIV tenía un tumor maligno en el pulmón, según confirmaron los primeros análisis realizados durante la operación a la que fue sometido este martes 13 de octubre. El Vaticano informó que el diagnóstico es adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células del pulmón.

Durante la intervención, realizada en el Hospital Gemelli de Roma, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En entrevista con Unotv.com, el doctor José Luis Sandoval, neumólogo de Laboratorios Médico Polanco, explicó que el pontífice podría necesitar quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento oncológico. Sin embargo, aclaró que primero será necesario estudiar el tejido retirado.

“Hay unos adenocarcinomas que son de más lento crecimiento, pero otros son de rápida progresión, donde pasando las dos, tres semanas, el paciente sigue perdiendo peso y sigue sintiéndose bastante mal”, explicó el doctor Sandoval.

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¿Qué tan rápido puede avanzar el adenocarcinoma pulmonar del Papa?

El especialista señaló que el adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que puede propagarse a través de la sangre, debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos que tienen los pulmones.

“El pulmón, después del corazón, el pulmón es lo más vascularizado que hay y hace que la vía sanguínea sea una forma muy fácil de emigrar células cancerígenas a otros órganos y sistemas”, advirtió.

Por ello, destacó que uno de los principales riesgos es la metástasis, es decir, cuando las células cancerosas se extienden a otras partes del organismo.

El neumólogo explicó que los siguientes estudios deberán determinar si el tumor estaba completamente localizado o si existen ganglios u otros órganos afectados.

¿El papa León XIV necesitará quimioterapia o radioterapia?

Aunque la intervención permitió retirar el tejido afectado, Sandoval señaló que la cirugía podría no ser el único tratamiento que necesite el Papa.

“El diagnóstico obliga, independientemente que se haya resecado totalmente, se da también quimio y radio para mejorar, controlar o evitar que crezca otra tumoración”, explicó.

Sin embargo, esto no significa que el pontífice tenga confirmado un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. La decisión dependerá de los resultados de patología, la etapa del cáncer y la valoración de sus médicos.

El especialista añadió que será necesario identificar las características del tumor para determinar qué medicamentos podrían resultar más adecuados.

¿Qué tan grave es el cáncer pulmonar del Papa?

Sandoval advirtió que el adenocarcinoma pulmonar puede ser delicado porque muchos pacientes reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

“Es delicado porque generalmente siempre tenemos ya unas etapas avanzadas, no muy tempranas para poder actuar”, señaló.

En el caso de León XIV, explicó que se ha mencionado la presencia de un nódulo, pero todavía falta conocer información médica que permita establecer el alcance de la enfermedad.

“Hay que ver si no hay extensión de esta neoplasia a las partes intratorácicas o fuera del tórax”, indicó.

El neumólogo destacó que el pronóstico dependerá de si el cáncer se encuentra localizado o si alcanzó otras zonas del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas del adenocarcinoma pulmonar?

Una de las principales dificultades de este cáncer es que puede pasar inadvertido durante sus primeras etapas, pues no siempre provoca síntomas evidentes.

De acuerdo con Sandoval, cuando el tumor aumenta de tamaño puede ocasionar:

Tos persistente .

. Dificultad para respirar .

. Cansancio frecuente .

. Pérdida de peso sin explicación .

. Tos con rastros de sangre.

El especialista explicó que el tabaquismo y la exposición a sustancias como el asbesto pueden aumentar el riesgo, aunque la enfermedad también aparece en personas que nunca han fumado.

¿Cuánto tardará en recuperarse el papa León XIV?

Tras la extirpación de una parte del pulmón, el paciente puede necesitar rehabilitación respiratoria y estudios para evaluar su capacidad pulmonar.

Sandoval consideró que, si la enfermedad está en una etapa temprana, la recuperación podría ocurrir en cuestión de semanas.

“Cada organismo responde diferente, pero podemos ser digamos ahorita un poco optimista que si es de fase temprana puede tener una recuperación temprana”, señaló.

El neumólogo también explicó que los tratamientos actuales tienen menos efectos secundarios que los utilizados décadas atrás, aunque cada paciente responde de manera distinta.

¿El Papa podría cancelar su viaje a Sudamérica?

León XIV tiene previsto comenzar el próximo 6 de noviembre una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, el especialista consideró que podría ser conveniente modificar las fechas.

“Yo creo que van a tener que cambiar la fecha porque la gente que tiene un padecimiento oncológico y se necesita y se da quimio y radio, puede presentar cierta inmunosupresión”, advirtió.

Esto significa que algunos tratamientos pueden debilitar temporalmente las defensas del organismo, aumentando el riesgo de contraer infecciones.

“Creo que sería conveniente diferirlo a una fecha entrando el año 2027, por ejemplo”, agregó.

No obstante, Sandoval subrayó que la decisión corresponde al equipo médico y a los responsables de la agenda del pontífice.

Finalmente, el neumólogo hizo un llamado a fortalecer la detección oportuna del cáncer pulmonar en México, ya que considera que continúa siendo una enfermedad poco diagnosticada por falta de información y prevención.