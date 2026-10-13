¿Tienes alguno de estos medicamentos? Cofepris alerta por productos falsificados como Riopan y KitoCream

Cofepris sigue alerta por la falsificación de medicamentos. Foto: Shutterstock

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria este 13 de octubre por la falsificación de cuatro medicamentos, entre ellos Riopan, que sirve para neutralizar el ácido estomacal y aliviar molestias digestivas. Además, actualizó la información sobre la adulteración de Granulox, un aerosol para el tratamiento de heridas.

La comisión advirtió que el uso de productos falsificados y adulterados representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen los ingredientes empleados, las condiciones de elaboración, transporte y almacenamiento, así como las condiciones de temperatura a las que estuvieron expuestos, por ello, no se puede garantizar su seguridad, calidad y eficacia.

#CofeprisInforma 📢 ⚠️ Emitimos #AlertaSanitaria y #AvisoDeRiesgo

Por la falsificación y adulteración de diversos insumos y medicamentos. 🛑



Advertimos a la población sobre los riesgos a la salud asociados al uso o consumo de versiones irregulares de: IMMUNORHO®, KitoCream®,… pic.twitter.com/Pobak8rjZd — COFEPRIS (@COFEPRIS) October 13, 2026

Cofepris alerta por los siguientes productos falsificados y adulterados

Riopan

Cofepris informó sobre la falsificación y adulteración de este producto a partir de un análisis técnico documental proporcionado por la empresa TAKEDA MÉXICO, S. A. DE C. V., que señaló las siguientes anomalías:

Lote 12542237 , con fecha de caducidad JUL.25. Se identificó que la composición no corresponde a la del producto original. La impresión de los datos es variable y el color del empaque secundario cambia respecto al utilizado por TAKEDA MÉXICO.

, con fecha de caducidad JUL.25. Se identificó que la composición no corresponde a la del producto original. La impresión de los datos es variable y el color del empaque secundario cambia respecto al utilizado por TAKEDA MÉXICO. Lote 12191278, con fecha de caducidad DIC.25. La fecha de caducidad impresa en los envases primario y secundario no corresponde a la original, que era DIC.23.

Synvisc Hylan G-F20

Este producto es un suplemento viscoelástico intraarticular inyectable, presentado en una caja con una jeringa de vidrio de 2.25 ml y que se utiliza para tratar el dolor o la rigidez causados por la osteoartritis asociada al desgaste del cartílago.

La alerta se emitió con base en un análisis proporcionado por la empresa Sanofi México, S. A. de C. V., que identificó un cambio en la fecha de caducidad del lote ARSP005.

El producto presenta una fecha de caducidad de 02/2026, mientras que la marcada en el producto original corresponde a 02/2023.

IMMUNORHO 300 mcg, 1500 IU

Se trata de una inmunoglobulina humana anti-D, utilizada principalmente para prevenir la sensibilización al factor Rh en mujeres con sangre Rh negativa.

Se administra en determinadas complicaciones del embarazo, como después de un aborto, ante una amenaza de aborto, en casos de embarazo ectópico o mola hidatídica, así como en procedimientos invasivos.

La alerta se emitió a partir de una investigación de KEDRION MEXICANA, S. A. de C. V., empresa encargada de la importación y distribución de IMMUNORHO.

Según la información difundida, el lote 09b84695, con fecha de caducidad DIC/27, tiene un registro sanitario autorizado para otro producto.

Asimismo, la denominación IMMUNORHO no coincide con la autorizada para México. La empresa señaló que el número de lote no fue fabricado por Kedrion S.p.A., en Sant’Antimo, Italia, y que nunca fue importado. También indicó que la solución inyectable no fue autorizada para México.

KitoCream 30 g

Esta crema tópica a base de pirfenidona al 10% se utiliza como auxiliar en el tratamiento, corrección, restauración y mejora de la apariencia de cicatrices en la piel.

La empresa GRUPO MEDIFARMA, S. A. de C. V. informó sobre su falsificación y comercialización a través de plataformas de internet.

En su análisis, se detallaron varias irregularidades en el producto falsificado KitoCream: presenta una tonalidad café oscuro, carece de número de lote y fecha de caducidad, no cuenta con empaque secundario y tiene un envase de plástico blanco distinto al original.

Granulox

El pasado 28 de septiembre, Cofepris emitió una alerta por la falsificación de este medicamento en aerosol para el tratamiento de heridas.

Medic Manage, S. A. de C. V., titular del registro sanitario, informó que la presentación del producto adulterado corresponde a un frasco en aerosol de 20 ml, con número de lote 16115143, comercializado en México con fecha de caducidad 2026-12. Sin embargo, la fecha de caducidad original corresponde a 2019-11.

Recomendaciones de Cofepris ante los medicamentos falsificados

Cofepris recomienda no adquirir ni utilizar los productos falsificados. En caso de contar con información sobre su posible comercialización, se debe presentar la denuncia sanitaria correspondiente.

La comisión también recomienda no adquirir, consumir ni utilizar medicamentos comercializados en tianguis, mercados o cualquier otro establecimiento informal.

Si se compran medicamentos a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web o aplicaciones móviles, se debe verificar que el establecimiento cuente con domicilio físico en territorio nacional, así como con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por Cofepris.

En caso de observar o detectar incidentes adversos asociados con el uso de estos productos, se deben reportar en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos, a través del enlace de tecnovigilancia.

Si existen dudas sobre la originalidad de algún producto, se puede contactar al titular del registro sanitario para confirmar su identidad. El registro sanitario puede consultarse en el Visor de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos de la página de Cofepris.

La comisión informó que mantendrá las acciones de control sanitario y comunicará oportunamente a la población si identifica nuevas evidencias, con el propósito de prevenir riesgos para la salud derivados de productos, servicios o establecimientos que incumplan la legislación sanitaria vigente.

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