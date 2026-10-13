Agua contaminada: ¿hervirla o ponerle gotas de cloro elimina todos los riesgos?

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Hervir el agua o agregarle gotas de cloro son métodos que pueden ayudar a reducir los riesgos de consumir agua contaminada, pero ninguno garantiza que sea segura en todos los casos. Su eficacia depende del tipo de contaminante, ya que los microorganismos y las sustancias químicas requieren medidas distintas para su eliminación.

La preocupación por la calidad del agua es un tema en auge tras las manifestaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, donde habitantes reportaron cambios en el aspecto y el olor del líquido distribuido en sus hogares, por lo que algunos mantienen dudas sobre si es seguro utilizarlo para beber, cocinar y lavar trastes.

¿Qué contaminantes elimina hervir el agua?

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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos CDC, hervir el agua es uno de los métodos más eficaces para inactivar microorganismos que pueden provocar enfermedades; para realizar este procedimiento adecuadamente, se debe llevar el agua clara a ebullición durante un minuto.

Sin embargo, este procedimiento no elimina contaminantes químicos como los que pueden encontrarse en aguas afectadas por combustibles o sustancias tóxicas. Por ello, conocer el origen de la contaminación es fundamental antes de decidir qué tratamiento utilizar.

Si el agua está turbia, los CDC recomiendan filtrarla primero con un paño limpio, una toalla de papel o un filtro de café, o dejar que los residuos se asienten y separar el agua clara antes de hervirla. Después, debe enfriarse y guardarse en recipientes limpios y tapados.

Estas indicaciones corresponden a situaciones en las que el agua puede hacerse segura mediante tratamiento, no a casos de contaminación química

¿Agregar gotas de cloro al agua es suficiente?

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La cloración es otro método de desinfección utilizado para reducir la presencia de microorganismos en el agua, en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) vigila la calidad microbiológica del agua para consumo humano y señala que la adición de cloro busca inactivar agentes patógenos y mantener una barrera de protección durante su distribución.

De acuerdo con las autoridades, la manera correcta es agregar 2 gotas de cloro de uso doméstico (con hipoclorito de sodio al 6%) o plata coloidal por cada litro de agua; posteriormente se debe dejar reposar en un recipiente de plástico o vidrio por 30 minutos antes de utilizarla y consérvela tapada

La eficacia de este procedimiento depende de factores como la concentración del desinfectante, el tiempo de contacto y las condiciones del agua. Además, algunos parásitos, como Cryptosporidium, son resistentes a la cloración habitual, por lo que agregar cloro no equivale a eliminar todos los posibles agentes infecciosos.

Cofepris explica que la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 establece parámetros de calidad para el agua destinada al consumo humano, entre ellos una concentración de cloro residual libre de entre 0.2 y 1.5 miligramos por litro.

¿Qué pasa si el agua contiene sustancias químicas?

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Casos como el reportado en Guadalajara muestran según expertos por qué no basta con observar que el agua sale transparente o dejó de tener mal olor para concluir que es segura. Cuando existen sospechas de contaminación, es necesario conocer qué sustancias o microorganismos están presentes para determinar qué tratamiento resulta adecuado.

Hervir el agua o agregarle cloro puede ayudar a reducir determinados riesgos microbiológicos, pero ninguno de estos métodos elimina todos los contaminantes químicos. Por eso, ante una posible contaminación del suministro, la recomendación debe basarse en los resultados de los análisis y en las indicaciones de las autoridades sanitarias, no únicamente en la apariencia del líquido; según los CDC.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del agua no se limita a bacterias, virus y parásitos, pues existen componentes como el arsénico, los fluoruros y los nitratos entre los contaminantes químicos que pueden representar riesgos para la salud.

La presencia de estos compuestos requiere evaluar la calidad del agua y determinar el tratamiento apropiado. Hervirla no es una solución para este tipo de contaminación y tampoco debe suponerse que agregar cloro eliminará las sustancias tóxicas.

Por ello, si existe una alerta de las autoridades por contaminación química, la recomendación es utilizar una fuente alternativa segura y seguir las instrucciones específicas sobre si el agua puede emplearse para beber, cocinar, preparar alimentos o realizar otras actividades domésticas.

La OMS señala que el agua contaminada con microorganismos puede transmitir enfermedades como cólera, disentería, fiebre tifoidea y poliomielitis; la contaminación química, por su parte, implica riesgos distintos que dependen de la sustancia presente y del nivel de exposición.

¿Cómo saber si el agua es segura para beber?

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El color, el olor y el sabor no bastan para determinar si el agua es potable, ya que como se ha mencionado, algunas sustancias peligrosas y microorganismos pueden estar presentes sin producir cambios perceptibles, por lo que se requieren análisis y vigilancia de la calidad del suministro.

Ante una alerta de contaminación, una falla en el suministro o la sospecha de que el agua contiene sustancias tóxicas, es importante consultar a las autoridades locales para conocer el riesgo y el tratamiento recomendado. Si se indica que no debe beberse, hervirla o clorarla por cuenta propia no sustituye esa instrucción.

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