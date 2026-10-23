Frentes fríos y dolor de rodillas: por qué ocurre y qué puedes hacer para sentirte mejor

Los frentes fríos traen consigo un descenso de las temperaturas que puede hacer más notorio el dolor de rodillas y otras articulaciones, estas molestias pueden presentarse en personas de distintas edades, pero suelen ser más intensas en quienes tienen problemas articulares previos.

En entrevista en Uno Noticias, el doctor Víctor Ashotla Baena, director del Instituto de la Rodilla y de la Cadera, explicó que el frío puede intensificar la percepción del dolor, especialmente en personas con osteoartrosis, gota o lesiones en las rodillas.

Ante estas molestias, el especialista recomendó abrigarse y mantener el movimiento.

¿Por qué duelen más las rodillas cuando hace frío?

De acuerdo con el doctor Ashotla Baena, los cambios de temperatura pueden hacer más notorias las molestias en las articulaciones, esto ocurre tanto en personas sin un padecimiento diagnosticado como en quienes tienen alguna lesión o enfermedad articular.

El especialista explicó que las personas con osteoartrosis, una enfermedad que afecta las articulaciones, pueden experimentar un aumento del dolor durante los días fríos.

Asimismo, mencionó que quienes tienen gota o alguna desviación en la rodilla pueden presentar más molestias.

Aunque el dolor puede aparecer en personas jóvenes, su presencia no significa necesariamente que exista una enfermedad relacionada con la edad.

Si las molestias persisten o dificultan el movimiento, es importante acudir con un profesional de la salud para conocer su causa.

¿Qué hacer para aliviar el dolor de rodillas durante la temporada de frío?

Una de las principales recomendaciones del director del Instituto de la Rodilla y de la Cadera es abrigarse adecuadamente y evitar el sedentarismo.

“Que el dolor no los detenga”, señaló el especialista al explicar que mantenerse en movimiento favorece el flujo sanguíneo, disminuye la tensión muscular y conserva la movilidad de las articulaciones.

Entre las actividades que se pueden realizar en casa mencionó los estiramientos y movimientos suaves de flexión de rodillas, así como ejercicios de rotación de la columna, cadera, movimientos laterales y circulares.

También recomendó salir a caminar, de acuerdo con las posibilidades de cada persona. Durante la entrevista, sugirió como referencia realizar al menos mil pasos al día.

Sin embargo, la actividad debe adaptarse a las condiciones físicas de cada persona. Si el dolor es intenso o limita la movilidad, lo adecuado es buscar una valoración médica antes de continuar con el ejercicio.

¿Qué personas pueden tener más molestias articulares con el frío?

Las personas con osteoartrosis pueden notar que el dolor aumenta cuando desciende la temperatura.

Según el doctor Ashotla, las mujeres presentan con mayor frecuencia este padecimiento y mencionó que los cambios hormonales asociados con el climaterio y la menopausia pueden influir en la salud ósea y articular.

Además de las rodillas, otras zonas que pueden verse afectadas son la cadera, la columna y las manos, de acuerdo con el especialista.

Por ello, las recomendaciones de abrigarse y mantener el movimiento no se limitan a las rodillas, sino que también pueden ayudar a conservar la movilidad de otras articulaciones.

El médico recordó que las molestias no deben llevar a las personas a dejar de moverse por completo, no obstante, si el dolor persiste, aumenta o interfiere con las actividades cotidianas, es importante buscar atención médica para determinar si existe algún problema que requiera tratamiento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.