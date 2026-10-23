¿Cómo alimentar a los niños después del primer año? “No son adultos chiquitos”, explica especialista de NIDO 

¿Qué alimentación necesitan tus hijos. Foto: A. Flores / Uno TV

La alimentación de los niños cambia conforme crecen, después de cumplir un año, pueden comenzar a comer alimentos más parecidos a los del resto de la familia, pero eso no significa que sus necesidades nutricionales sean iguales a las de un adulto.

“Los niños no son adultos chiquitos”, explicó Verónica Copka, especialista en nutrición infantil de NIDO, en la fábrica de la marca en Coatepec, Veracruz.

La especialista señaló que esta etapa coincide con avances en el desarrollo infantil, como comenzar a caminar, adquirir nuevas habilidades y ganar independencia. Por ello, es importante prestar atención a los nutrientes que reciben a través de su alimentación.

¿Cómo cambia la alimentación de los niños durante su crecimiento?

Gerente de la fábrica de NIDO. Foto: A. Flores / Uno TV

Durante los primeros seis meses de vida, la recomendación es la lactancia materna exclusiva, a partir de esa edad comienza la alimentación complementaria, con la incorporación gradual de otros alimentos.

Después del primer año, los niños pueden consumir preparaciones más parecidas a las de su familia, aunque todavía tienen necesidades nutricionales específicas, explicó Copka.

La especialista destacó que no se trata de ofrecerles las mismas cantidades que a los adultos, sino de considerar su etapa de crecimiento y desarrollo.

Proteínas y nutrición infantil: ¿por qué importa la cantidad?

Uno de los temas que genera dudas entre las familias es el consumo de proteínas, de acuerdo con Copka, los niños necesitan una cantidad adecuada para su edad, por lo que no deben trasladarse automáticamente a su alimentación las mismas porciones que consume un adulto.

La especialista señaló que una alimentación pensada para esta etapa debe tomar en cuenta las necesidades de los menores y evitar excesos. Las cantidades específicas dependen de factores como la edad y las características de cada niño.

¿Qué son los probióticos y qué relación tienen con la microbiota?

Otro de los temas abordados por Copka fue la microbiota intestinal, integrada por microorganismos que habitan en el intestino.

La especialista explicó que su estudio ha ampliado la conversación sobre la salud infantil más allá de la digestión, al explorar también su relación con otros procesos del organismo, incluido el sistema inmunológico.

Los probióticos son parte de esta conversación nutricional, sin embargo, su presencia en un alimento no significa que todos los productos tengan los mismos microorganismos ni que sus efectos sean idénticos; es importante revisar la información específica de cada producto.

¿Qué papel tienen los alimentos infantiles a base de leche?

Foto: A. Flores / Uno TV

Visitamos la fábrica de NIDO en Coatepec, Veracruz, donde se elabora NIDO Kinder 1+, un alimento a base de leche dirigido a niños sanos a partir de un año, con 0% de azúcar añadida y probióticos.

Cada lote pasa por más de mil 300 componentes y monitoreos relacionados con aspectos como composición, microbiología, higiene, vitaminas, minerales y características del producto.

Estos controles forman parte de los procesos de calidad de la planta, Rafael Vargas, gerente sénior de la fábrica, explicó que las revisiones comienzan con la recepción de las materias primas y continúan hasta la liberación del producto terminado.

También es importante mencionar que NIDO Kinder 1+ no sustituye la leche materna, considerada el mejor alimento para los bebés, y está destinado a niños sanos desde un año de edad.

La alimentación durante la infancia debe adaptarse a las necesidades de cada etapa.

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