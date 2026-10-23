OMS monitorea primer contagio humano de virus Shamonda: “Es un caso aislado”

El virus afecta al ganado bovino, ovejas, cabras y caballos. Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que monitorea el primer caso humano de virus Shamonda, detectado en Francia.

A través de su cuenta oficial de X, el organismo agregó que está en contacto con las autoridades francesas.

“El 20 de octubre de 2026, Francia reportó el primer caso documentado de enfermedad humana causada por el virus Shamonda. Este virus afecta principalmente a animales como el ganado bovino, las ovejas, las cabras y los caballos”, escribió en la plataforma.

La OMS mencionó que se cree que se propaga entre los animales a través de las picaduras de mosquitos del género Culicoides.

“No se conoce que se transmita directamente de un animal a otro, salvo durante el embarazo, cuando un animal infectado puede transmitir el virus al feto”, resaltó la OMS.

El organismo informó que desde junio de este año, también se ha detectado en vacas lecheras y caballos de Europa Occidental, incluidos países como Alemania, Suiza, Austria, Bélgica y Francia.

“Hasta el momento, este es un caso aislado”, resaltó la OMS y destacó que actualizará la información a medida que se conozca más del caso.

On 20 October 2026, France reported the first documented case of human disease caused by the Shamonda virus. This virus primarily affects animals such as cattle, sheep, goats and horses.



WHO is in touch with the French authorities and is closely monitoring the situation.



Here… pic.twitter.com/CNbPOX6onl — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 22, 2026

¿Qué se sabe del caso de virus Shamonda reportado en Francia?

Fue este jueves cuando Francia notificó el primer caso humano del virus Shamonda en un paciente que posteriormente falleció.

Sin embargo, las autoridades del país añadieron que, en estos momentos, no existe ningún riesgo para la población en general.

Se sospecha que la víctima fue picada por un mosquito portador del virus en el este de Francia, donde este había circulado entre los animales esta primavera y verano boreales, según indicó el Gobierno en un comunicado.

El paciente falleció a principios de octubre y había estado recibiendo tratamiento por una enfermedad grave que la hacía más susceptible a la infección que la población general, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), con sede en Estocolmo.

La víctima era un hombre de unos 60 años que vivía en la zona de Lyon, informó el periódico local Le Progres.

“Según la información y los conocimientos actuales sobre la transmisión de virus estrechamente relacionados, se trata de un caso humano aislado y es poco probable que dé lugar a una propagación más amplia en este momento”, afirmó la OMS.

No está clasificado como enfermedad en virtud de la legislación de la Unión Europea en materia de sanidad animal y no está sujeto a medidas oficiales de vigilancia ni de control.

¿Qué se sabe del virus Shamonda?

Identificado en Nigeria a mediados de los años 60, el virus Shamonda se confirmó por primera vez en Europa a fines de julio, tras realizar pruebas genómicas en ganado enfermo del sur de Alemania, Suiza y el este de Francia.

El boletín semanal de vigilancia zoosanitaria de Francia indicó que el virus también fue detectado en Austria, Bélgica, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y la isla de Jersey en Reino Unido.

Tiene varios efectos en los animales. El ganado afectado presenta diarrea, debilidad, pérdida de apetito y, con menor frecuencia, fiebre, según indicaron las autoridades sanitarias francesas.

Un estudio realizado en nueve explotaciones lecheras francesas reveló que la producción de leche se redujo hasta en un 75%.

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