¿Qué es la bacteria Klebsiella pneumoniae y dónde puede encontrarse en los hospitales?

La bactería podría estar en contacto con bebés. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Salud informó que los recientes casos de infecciones y muertes de recién nacidos en hospitales de México se encuentran vinculados con la bacteria Klebsiella pneumoniae, un microorganismo que puede encontrarse normalmente en el cuerpo humano, pero que también puede estar particularmente dentro de hospitales.

En Guadalajara, autoridades sanitarias investigan infecciones detectadas en recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente. En este caso se identificaron Klebsiella y Candida albicans, mientras que familiares de bebés fallecidos presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas negligencias, hechos que permanecen bajo investigación.

¿Qué es la bacteria Klebsiella pneumoniae?

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De acuerdo con el centro médico estadounidense Cleveland Clinic, Klebsiella pneumoniae es es una bacteria encapsulada Gram negativa perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, puede encontrarse habitualmente en las heces y las vías respiratorias. También puede estar presente en el ambiente, incluido el suelo y el agua.

En determinadas circunstancias, el microorganismo puede provocar infecciones, entre ellas neumonía, infecciones urinarias, infecciones del torrente sanguíneo, meningitis, infecciones de heridas quirúrgicas y algunos padecimientos abdominales.

El riesgo aumenta cuando la bacteria entra en partes del organismo donde normalmente no debería estar, especialmente en personas hospitalizadas o con defensas debilitadas.

Además, algunas cepas de Klebsiella presentan resistencia a determinados antibióticos, lo que puede complicar el tratamiento de las infecciones.

¿En dónde puede encontrarse Klebsiella dentro de un hospital?

Los casos recientes de muerte por Klebsiella en recién nacidos nos recuerdan la capacidad de esa bacteria para sobrevivir en soluciones y medicamentos intravenosos. El problema es calidad en el manejo de la terapia intravenosa. Ya debemos resolver ese problema. pic.twitter.com/ExjU98ATRQ — Alejandro Macias (@doctormacias) October 1, 2026

El infectólogo Alejandro Macías explicó que, cuando se detectan casos de Klebsiella pneumoniae en una unidad hospitalaria, una de las primeras vías que debe investigarse es la terapia intravenosa, debido a que esta bacteria puede sobrevivir y reproducirse en algunas soluciones intravenosas.

“Sabemos que Klebsiella y algunas otras pocas bacterias tienen esa capacidad de no morir en las soluciones intravenosas, no sólo de no morir, sino de reproducirse ahí y crecer”. Alejandro Macías, infectólogo

Por ello, para el especialista es necesario analizar el proceso de las terapias intravenosas en dichos hospitales. “Lo primero que sospechamos es que algo pasó con la terapia intravenosa”.

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La terapia intravenosa es un procedimiento médico que consiste en administrar líquidos, medicamentos, nutrientes o sangre directamente en el torrente sanguíneo a través de una vena mediante una aguja o un catéter. Los recién nacidos, especialmente los prematuros o enfermos, tienen cuerpos y órganos muy inmaduros; por lo que necesitan terapia intravenosa para transfusiones, nutrición parental, hidratación y electrolitos, entre otras cosas.

La bacteria también puede transmitirse mediante equipos médicos contaminados, como catéteres urinarios o respiradores, de acuerdo con la Cleveland Clinic. También puede ingresar al organismo a través de heridas, durante procedimientos quirúrgicos o por contacto con superficies, agua o suelo contaminados.

Por otra parte, Macías sostuvo que México cuenta con conocimiento y herramientas para prevenir este tipo de situaciones. “Tenemos los elementos, el conocimiento para resolver este problema que ya no debiera ocurrir”,. El especialista también hizo énfasis en la importancia de revisar la calidad de la terapia intravenosa en las unidades neonatales.

Es importante señalar que la referencia a la terapia intravenosa corresponde a una posible vía que debe investigarse y no confirma que ésta sea el origen de los casos actualmente registrados en México.

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