California prohíbe el matrimonio infantil: estos 32 estados aún permiten casarse antes de los 18

Matrimonio infantil Foto: Envato.

Si tienes hijos adolescentes en Estados Unidos, probablemente no imaginas que casarse antes de cumplir 18 años todavía pueda ser legal en buena parte del país. California acaba de cambiar esa realidad. El gobernador Gavin Newsom firmó una ley que fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones, a partir de 2027.

La decisión coloca a California en un grupo que sigue siendo minoritario en Estados Unidos: será el estado número 18 que prohíbe completamente el matrimonio infantil.

¿Cuándo entra en vigor la prohibición del matrimonio infantil en California?

La nueva ley, AB 1267, fue firmada en Sacramento y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.

Hasta ahora, California permitía que una persona menor de 18 años pudiera casarse con autorización de sus padres o tutores y aprobación judicial. La nueva legislación elimina esa posibilidad y también establece los 18 años como edad mínima para una unión doméstica.

El cambio no es menor. California era uno de los pocos estados que no establecía una edad mínima expresa para el matrimonio cuando se tomaban en cuenta todas sus excepciones.

Según la Comisión de California sobre la Condición de la Mujer y las Niñas, aproximadamente 35 mil menores contrajeron matrimonio en el estado entre 2000 y 2021.

¿Qué estados de Estados Unidos todavía permiten el matrimonio infantil?

La respuesta puede sorprenderte. Después de la reforma de California, 32 estados todavía permiten que una persona menor de 18 años se case bajo determinadas circunstancias.

Entre ellos están:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Colorado

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maryland

Mississippi

Montana

Nebraska

Nevada

New Mexico

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Las reglas no son iguales en todos ellos. En algunos casos se requiere consentimiento de los padres, mientras que otros contemplan autorización judicial o circunstancias específicas. La organización Tahirih Justice Center mantiene una recopilación de las leyes estatales que permite observar esas diferencias.

¿Por qué California decidió prohibir el matrimonio antes de los 18?

El debate no gira solamente alrededor de la edad. También está relacionado con situaciones de coerción, abuso y dificultad para que un menor pueda abandonar una relación matrimonial.

El gobernador Newsom respaldó la medida como una protección para los menores. Durante la firma, sobrevivientes de matrimonios infantiles también hablaron sobre las dificultades que enfrentaron para salir de esas relaciones.

Hay un dato que ayuda a dimensionar el problema: según Stateline, alrededor de 297 mil menores fueron casados legalmente en Estados Unidos entre 2000 y 2018, de acuerdo con investigaciones citadas por organizaciones que estudian el fenómeno.

Y aquí está la parte que suele perderse entre las cifras: la legislación cambia de un estado a otro. Para una familia latina que se muda de California a Texas, Florida, Nevada o cualquier otro estado donde existan excepciones, las reglas pueden ser distintas.

¿California es ahora uno de los estados más restrictivos?

Sí, en cuanto a la edad mínima para casarse.

California se suma a Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Minnesota, Rhode Island, New York, Massachusetts, Vermont, Connecticut, Michigan, Washington, Virginia, New Hampshire, Maine, Oregon, Missouri y Oklahoma, que han establecido una edad mínima absoluta de 18 años.

La fotografía nacional, sin embargo, sigue siendo fragmentada. California cambió su ley, pero Estados Unidos todavía no tiene una edad mínima federal uniforme para el matrimonio. El resultado es un mapa legal en el que cumplir 18 años puede marcar una diferencia importante dependiendo del estado donde vivas.

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