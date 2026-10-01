¿Te salió una mancha? Podría no ser un piquete de insecto, sino urticaria

No todas las ronchas son piquetes. Foto: Shutterstock

Si de pronto aparecen ronchas en la piel que provocan comezón y después desaparecen para aparecer en otra zona, podría no tratarse de un simple piquete de insecto; sino de la urticaria que es una reacción cutánea que puede presentarse por distintas causas y no siempre está relacionada con una alergia.

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Urticaria, una fecha que busca crear conciencia sobre esta enfermedad y su impacto en la vida de quienes la padecen.

¿Cómo identificar la urticaria?

Durante el Summit de Salud de agosto, el Dr. Ignacio Ansotegui, especialista en Alergología e Inmunología, explicó en entrevista a Unotv.com, que la urticaria es una reacción en la piel que causa ronchas rojizas o pálidas e inflamadas (llamadas habones) que provocan mucha picazón y se caracteriza porque las lesiones pueden cambiar de ubicación.

“En el fondo la urticaria es un cuadro clínico en el que tiene dos grupos de manifestaciones, que son las ronchas y que pueden ser locales, migratorias, que van cambiando de un sitio a otro, y el picor y el prurito”. Dr. Ignacio Ansotegui, especialista en Alergología e Inmunología

Las ronchas pueden aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo, cambiar de forma y desaparecer para después volver a presentarse en otro sitio. De acuerdo con con Instituto de Alergia e Inmunología del Sur (IAIS), las lesiones suelen tener una duración breve y la piel puede recuperar su aspecto normal alrededor de 24 horas después.

Por eso, una característica que puede ayudar a distinguirlas de otras lesiones en la piel es precisamente su comportamiento cambiante.

Aunque suele relacionarse a la urticaria con las alergias, el especialista señaló que no todos los casos tienen ese origen. “Las urticarias no siempre son alérgicas, solamente son un 20-30%, no más”, indicó Ansotegui. El médico agregó que también pueden existir otras causas, entre ellas infecciones, factores endocrinos y procesos relacionados con la autoinmunidad.

Además, existen urticarias que pueden aparecer ante estímulos físicos, el calor, el frío, la presión, la fricción o incluso el ejercicio pueden desencadenar algunas formas de la enfermedad.

¿El estrés puede causar urticaria?

El estrés también puede estar relacionado con los brotes, aunque Ansotegui precisó que no necesariamente es la causa de la urticaria, pero sí puede actuar como un potenciador.

“Normalmente hay una situación de estrés, pero no es la causa en sí, pero sí es el gran potenciador”. Dr. Ignacio Ansotegui, especialista en Alergología e Inmunología

El especialista puso como ejemplo situaciones de fuerte impacto emocional que algunos pacientes relacionan con la aparición de sus ronchas. A esto se suma que la propia comezón puede generar más estrés, creando un ciclo difícil para quien presenta los síntomas.

¿Cuándo se considera urticaria crónica?

La duración de los síntomas también permite clasificar la enfermedad, cuando las ronchas o el angioedema aparecen y desaparecen durante más de seis semanas, se considera urticaria crónica.

En estos casos, las lesiones pueden presentarse diariamente o casi todos los días y afectar distintas áreas de la vida cotidiana.

La comezón, la inflamación y el carácter impredecible de los brotes pueden interferir con el sueño, las actividades diarias y el bienestar emocional. La campaña del Día Mundial de la Urticaria 2026 destaca precisamente que los síntomas persistentes y los brotes impredecibles pueden tener efectos que van más allá de la piel.

¿La urticaria tiene tratamiento?

Sí, el manejo depende del tipo y la gravedad de la urticaria, por lo que el tratamiento debe ser indicado por un profesional de la salud. Las guías para pacientes de la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología señalan que existen diferentes opciones para controlar las ronchas y la comezón, particularmente en los casos crónicos, y que el tratamiento puede ajustarse de acuerdo con la respuesta de cada persona.

De acuerdo con la información proporcionada para el Día Mundial de la Urticaria, los tratamientos para la urticaria crónica se realizan hasta lograr el control o desaparición de los síntomas. La duración puede variar considerablemente de una persona a otra.

Por ello, si las ronchas aparecen de manera recurrente, cambian de lugar o permanecen durante semanas, lo recomendable es buscar valoración médica para determinar si realmente se trata de urticaria y conocer la causa o los factores que pueden estar desencadenándola.

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