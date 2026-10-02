Hallan restos humanos en un canal de San Pablo del Monte, Tlaxcala

Encuentran restos humanos en canal de San Pablo del Monte Foto: Cuartoscuro

Fueron localizados restos humanos al interior de un canal de aguas residuales en la colonia San Salvador Tepexco, barrio de San Bartolomé, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

¿Dónde encontraron los restos humanos?

El hallazgo ocurrió en la zona conocida como camino a Talamsa, luego de que una persona que transitaba por el lugar reportara al número de emergencias 911 la presencia de posibles restos humanos dentro del afluente.

En el canal fueron localizadas diferentes partes del cuerpo, entre ellas un brazo y una sección del torso.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de la persona a la que pertenecen los restos ni su procedencia.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de San Pablo del Monte acudieron al sitio y acordonaron la zona para preservar posibles indicios.

Fiscalía investiga hallazgo de restos humanos

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y especialistas del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Los peritos efectuaron el levantamiento de los restos y procesaron la zona como parte de las actuaciones ministeriales iniciadas tras el reporte al 911.

El área permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras se desarrollaban los trabajos periciales.

¿Qué se sabe sobre la identidad de los restos?

Hasta el momento, la autoridad ministerial mantiene sin determinar la identidad y procedencia de los restos humanos encontrados en el canal de aguas residuales.

Estos datos deberán establecerse mediante las investigaciones y los estudios forenses correspondientes.

Se abre carpeta de investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, con el objetivo de esclarecer las circunstancias relacionadas con el hallazgo y determinar qué ocurrió.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para identificar a la víctima y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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