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El doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), confirmó que México, Bolivia y Estados Unidos perdieron su estatus de eliminación del sarampión, lo que significa que la enfermedad volvió a circular de manera continua en ambos países, situación conocida como transmisión endémica.

México perdió este reconocimiento después de una década, pues en 2016 formó parte de la histórica certificación de las Américas como región libre de transmisión endémica del sarampión. Sin embargo, los nuevos brotes y la circulación sostenida del virus pusieron fin a este logro sanitario

“Se restableció la transmisión endémica en México, Bolivia y Estados Unidos , por lo que se retira su estado de eliminación del sarampión”, confirmó Barbosa, quien explicó la importancia de la vacunación.

“Se requiere una cobertura de al menos el 95% con las dos dosis de la vacuna disponible para eliminar el sarampión”, destacó el médico. Y agregó que “el sarampión es la enfermedad más contagiosa que conocemos”.

En el caso de México, el Dr. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunización de la OPS, reconoció los esfuerzos realizados para contener los contagios, aunque advirtió que todavía es necesario reforzar las medidas de vigilancia y prevención para frenar la circulación del virus.

“La tendencia en ese país viene a la baja, pero todavía mantiene transmisión constante (…). Mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo”. Dr. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunización de la OPS

Para recuperar el estatus de eliminación del sarampión, México deberá demostrar que logró interrumpir la transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos, además de mantener las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación.

“Todo país que pierda su estatus de eliminación del sarampión deberá presentar un plan que detalle las medidas necesarias para recuperarlo”, dijo Salas.

¿Qué dice México sobre la situación del sarampión en el país?

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, aseguró que los casos del sarampión van a la baja.

“En febrero, hubo más de mil 314 casos en una semana. Hoy solamente hay 14 casos activos”, aseguró en la conferencia Mañanera de este martes.

¿Cuántos casos de sarampión se han registrado en México en 2026?

México acumula 14 mil 87 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, con corte al 12 de noviembre. Durante este año también se han registrado 23 defunciones relacionadas con la enfermedad.

Desde el inicio del brote, en 2025, el país suma 20 mil 701 casos confirmados y 50 muertes por sarampión. Los contagios se han presentado en las 32 entidades federativas y abarcan 531 municipios, lo que refleja la extensión del virus en territorio nacional.

Estados con más casos de sarampión en México durante 2026

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, con corte al 12 de noviembre de 2026, los estados con más casos confirmados de sarampión en lo que va del año son:

Jalisco: 7 mil 538 casos Chiapas: mil 58 casos Ciudad de México: mil 33 casos Durango: 737 casos Quintana Roo: 409 casos Estado de México: 408 casos Sonora: 395 casos Zacatecas: 372 casos Sinaloa: 309 casos Puebla: 256 casos

La Secretaría de Salud aclaró que algunos incrementos en las cifras acumuladas corresponden a la revisión y confirmación de casos de semanas anteriores, por lo que no necesariamente representan nuevos contagios.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire.

El virus puede permanecer suspendido hasta dos horas después de que una persona infectada abandone un espacio.

Entre sus principales síntomas se encuentran:

Fiebre

Tos y molestias respiratorias

Erupciones o manchas en la piel

Complicaciones graves, como neumonía o inflamación del cerebro

La OPS recomienda mantener una cobertura de vacunación de al menos el 95% para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, la caída de las tasas de vacunación desde la pandemia de COVID-19 ha favorecido el regreso de la enfermedad.