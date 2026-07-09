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Noticias de hoy 9 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

A tribunales

México anunció que presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos ocurridas bajo custodia o durante operativos del ICE.

Más rápido

El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha convertido en el de propagación más rápida registrado.

Aparecen estudiantes

Después de nueve días de búsqueda, los estudiantes desaparecidos tras su graduación, Justhin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo fueron localizados con vida.

Sube al podio

Isaac del Toro siguió brillando en el Tour de Francia al lograr entrar al podio por finalizar tercero en la etapa 6 de la carrera, que se llevó a cabo este 9 de julio.

Alertan por lluvias

Protección Civil emitió una alerta preventiva por el pronóstico de lluvias de alta intensidad que afectarán este miércoles a gran parte del territorio nacional.

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